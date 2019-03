Döbeln

Beim Bau des neuen Autobahnzubringers der Bundesstraße 175 östlich von Döbeln zur A 14 kommen auf die Autofahrer neue Behinderungen zu.

Vom 1. April bis Ende Juni wird die A14-Anschlussstelle Döbeln-Ost für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstellen Nossen-Nord und Döbeln-Nord. In den drei Monaten ist der grundhafte Ausbau dieser Anschlussstelle geplant. Der Verkehr auf der Bundesstraße 175 wird halbseitig mit einer Baustellenampel am Baustellenbereich vorbeigeführt.

Für den Anschluss des neuen Autobahnzubringers an die Bundesstraße 175 östlich von Döbeln wird jetzt auch die Autobahnanschlussstelle Döbeln-Ost drei Monate lang gesperrt und in dieser Zeit grundhaft erneuert. Quelle: Sven Bartsch

Bereits am kommenden Dienstag, den 26. März, beginnt der grundhafte Ausbau der Kreisstraße K 7515 nach Mochau zwischen den beiden Zufahrten zum Gewerbegebiet Döbeln-Ost 1b. Die Umleitung für den Verkehr aus in Richtung Mochau wird über die August-Julius-Clemen-Straße und die Hermann-Otto-Schmidt-Straße durch das Gewerbegebiet geführt. „Die Leistungen in diesem Bauabschnitt sollen bis Mitte Juni 2019 abgeschlossen sein“, teilt Isabel Siebert, Pressesprechern des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, mit.

Von Thomas Sparrer