Neue Zufahrt für Mieter an Oschatzer Straße

Ostrau. Schon bald wird hinter den sechs Wohnblöcken der Kommune an der Oschatzer Straße in Ostrau gebaut: Weil der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal (AZV) die Schmutz- und Regenwasserleitung neu verlegen muss, nutzt die Kommune die Arbeiten, um die Decke der Anliegerstraße hinter den Wohnhäusern zu sanieren. Eine Dichtheitsprüfung hatte ergeben, dass die alte Leitung nicht den Bestimmungen der Trinkwasserschutzzone entspricht, in der Ostrau liegt.

Da die schmale Zufahrt für die Neuverlegung auf drei Metern Breite aufgeschnitten werden muss, wird sie gleich gänzlich instand gesetzt. Zwischen Hausnummer 6 und 22 entsteht somit eine vier Meter breite, durchgängig asphaltierte Straße. Bürgermeister Dirk Schilling (CDU), der das Vorhaben auf der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte, sieht die Straßensanierung als einen Schritt auf dem Weg zur Verbesserung der Umstände für die Mieter der kommunalen Wohnhäuser, die auch von innen auf dem neuesten Stand sind, aber von außen über kurz oder lang erneuert werden sollen.

Das gesamte Vorhaben kostet rund 106 000 Euro, wobei sich die Kommune und der AZV die Kosten im Verhältnis 55 zu 45 Prozent teilen. Der Gemeindeanteil beträgt demnach 58 300 Euro. Wegen der engen Zufahrten zur Straße muss zudem eine Planung erstellt werden, die weitere knapp 8200 Euro erfordert. Doch die Gemeinde wird nur zehn Prozent ihres Anteils tatsächlich selbst bezahlen. Die Verwaltung hat das Projekt bereits zur Förderung nach Kommunalem Straßenbauförderprogramm Teil B angemeldet, in dem die Kosten zu 90 Prozent übernommen werden. Knapp 6700 Euro muss die Kommune noch beisteuern. „Wir haben unser Budget von 109 000 Euro im Förderprogramm nicht ausgeschöpft. Auf diese Mittel können wir nun zurückgreifen“, erklärte Schilling.

Das Geld war bereits im Haushalt 2017 vorgesehen, doch weil der AZV mangels freier Baufirmen nicht starten konnte, musste das Projekt verschoben werden. Nun hat der Gemeinderat zunächst die Planung an das Döbelner Ingenieurbüro Klemm & Hensen vergeben. Da die Planung nicht besonders aufwendig ist, könnten die eigentlichen Bauleistungen schon in einer der nächsten Ratssitzungen vergeben werden, so dass mit einem Baustart noch im Frühjahr zu rechnen ist.

Die nächste Ostrauer Gemeinderatssitzung ist für Dienstag, 16. Januar, um 19 Uhr im Gemeindegebäude in der Molkereistraße geplant.

Von Sebastian Fink