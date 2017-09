Neuer Abferkelstall bei Tiergut Elbland in Gallschütz

Die Tiergut Elbland GmbH baut auf ihrem Standort in Gallschütz um: Eine Lagerhalle wird zum Abferkelstall umgestaltet. Der Gemeinderat Großweitzschen hat zugestimmt, will künftig bei solchen Entscheidungen aber einen Firmenvertreter in die Sitzung einzuladen. Tiergut-Chef van den Borne verspricht aber: Geruchsbelästigungen werden abnehmen.