Döbeln

Rocco Werner ist verwundert. Plötzlich steht ein neuer Blitzer im Stadtgebiet und niemand hat den FDP-Stadtrat informiert. „Das geht mir gegen den Strich. Wir haben nicht einmal im Stadtrat darüber geredet.“ Ähnlich geht es seinem Fraktionskollegen Sven Weißflog von den Freien Wählern. „Es wäre gut, wenn wir an solchen Entscheidungen mitwirken könnten“, sagt er.

Tempo 30 wird überwacht

„Blitzer waren noch nie Thema im Stadtrat“, sagt Stadtsprecher Thomas Mettcher. Erst auf Nachfrage teilt er Details zu der neuen Messanlage mit, die Mitarbeiter der Firma Jenoptik am Mittwoch an der Bahnhofstraße in Höhe der Einmündung Kunzemannstraße aufgebaut haben. Dort gilt Tempo 30.

Sicherheit für Schüler

„Dies dient unter anderem der Sicherheit von Schülern und anderen Fußgängern. Nur wenige Meter entfernt von der Bahnhofstraße befindet sich die Kunzemannschule. Die Grundschüler müssen auf ihrem Schulweg und auf dem Weg zum Sportunterricht in der Sporthalle Burgstraße die Bahnhofstraße überqueren. Auf Höhe Wettinplatz befindet sich eine Bushaltestelle, an der auch Schulbusse halten“, begründet Stadtsprecher Mettcher die Notwendigkeit des stationären Kontrollgerätes. Viele Kraftfahrer würden in diesem Bereich zu schnell fahren. „In letzter Zeit vorgenommene Messungen haben dies deutlich bestätigt“, so Thomas Mettcher.

Ab Wochenende scharf

„Das Gerät wird ebenso, wie die Anlage in Neudorf von einem Unternehmen betrieben und die Fotos entsprechend eines Vertrages der Stadt zur Verfügung gestellt“, so der Stadtsprecher weiter. Nach der Feinabstimmung soll sie teure Bilder schießen. Laut Stadtverwaltung ist geplant, den Blitzer am Wochenende oder Anfang kommender Woche scharf zu schalten. Andere Quellen sagen, dies sei schon am Mittwoch gegen 16 Uhr geschehen.

Noch viele Fragen offen

Für Rocco Werner ist die blitzartige Aktion an der Bahnhofstraße ein Grund, die Stadtverwaltung zu fragen. So kommt das Thema nun doch noch in den Stadtrat. Den Freidemokraten interessiert unter anderem, an wie vielen Tagen Das Ordnungsamt 2018 an der Bahnhofstraße geblitzt und wie viele Verstöße es dabei festgestellt hat. „Seit wann ist die Aufstellung einer Blitzersäule an der Döbelner Bahnhofsstraße bekannt?“ und „auf welcher Grundlage wurde die Aufstellung der Blitzersäule beauftragt/genehmigt?“, sind weitere Fragen an die Verwaltung.

Von Dirk Wurzel