Döbeln

Die Schwesterkirchgemeinden Döbeln-Simselwitz und Technitz-Ziegra sollen möglichst schnell wieder einen neuen Pfarrer bekommen. Die Stelle von Pfarrer Stephan Siegmund wird in jedem Fall wieder besetzt. Offen ist nur wann. Pfarrer Stephan Siegmund hatte zum Jahreswechsel nach elf Jahren die Kirchgemeinde Döbeln verlassen, um Rektor der Evangelischen Diakonissenanstalt in Dresden zu werden. Die betreibt eine Vielzahl von Einrichtungen. Pfarrer Stephan Siegmund ist dort seit 1. Januar für 1500 Mitarbeiter und die Mitglieder der Diakonischen Gemeinschaft zuständig.

Neubesetzung ist beantragt

Seine Stelle und die Leitung des Döbelner Pfarramtes hat nun Pfarrer Lutz Behrisch zusätzlich inne. Mit dem Dienstantritt von Stephan Siegmund in Dresden hat Lutz Behrisch gleich zu Beginn des neuen Jahres beim Landeskirchenamt die Wiederbesetzung der Pfarrstelle und deren Ausschreibung beantragt. Jetzt geht es die Tippel-Tappel-Tour. Hoffentlich Ende Januar/vielleicht Anfang Februar geht die Ausschreibung raus. Sechs Wochen dauert die Bewerbungszeit – vorausgesetzt, dass es Bewerbungen gibt. Üblich ist, dass Kirchgemeinden ihre Kirchvorstände auch schon mal durchs Land schicken, um Pfarrer zu besuchen und zu umwerben, die nach mehr als zehn Jahren in ihren Gemeinden einen Wechsel anstreben könnten.

„Ich denke, vor dem Sommer kommt kein Neuer“, sagt Pfarrer Lutz Behrisch, der jetzt in der Schwesterkirchgemeinde allein alle Geschäfte führt. Üblicherweise werden meist die Sommerferien für den Umzug einer Pfarrerfamilie genutzt, vor allem wenn es schulpflichtige Kinder gibt. Sonst kommt auch der Jahreswechsel in Frage. Lutz Behrisch hofft, dass die Pfarrstelle von Stephan Siegmund spätestens bis zum Jahreswechsel besetzt werden kann. Denn mit dem Jahr 2020 folgt in der Landeskirche eine Strukturreform.

Sieben weitere Kirchtürme ab 2020

Dabei werden zu den beiden Schwesterkirchgemeinden Döbeln-Simselwitz und Technitz-Ziegra zwei weitere eigenständige Schwesterkirchgemeinden kommen: Jahnatal und Beicha/ Mochau. Zu den Kirchtürmen der Nicolaikirche in Döbeln, der Jacobikirche in Döbeln, der Technitzer, der Simselwitzer und der Ziegraer Kirche kommen dann sieben weitere Kirchen in Beicha, Mochau, Ostrau, Zschaitz, Zschochau, Jahna und Hof.

Für diese neue Schwesterkirchgemeinde gibt es bis 2025 mindestens drei Pfarrstellen. Doch neben der aktuell vakanten Döbelner Pfarrstelle wäre ab 2020 auch noch die Pfarrstelle von Beicha/ Mochau und Jahnatal vakant, weil der dortige Pfarrer Reinhard Mehnert zum Jahresende 2019 in den Ruhestand wechseln möchte. Wenn bis dahin die zweite Döbelner Pfarrstelle nicht wieder besetzt ist, steht Lutz Behrisch als Pfarrer mit zwölf Kirchen in der neuen größeren Schwesterkirchgemeinde allein da. Dieses Jahr hat Lutz Behrisch mit den Kirchgemeinden Döbeln-Simselwitz und Technitz-Ziegra gut zu tun.

Kollegen und Ehrenamtler helfen mit

Unterstützt wird er dabei bis zur Neubesetzung von Stephan Siegmunds Stelle von Superintendent Arnold Liebers, der auch einige Gottesdienste halten wird. Ebenso wird Prädikant Matthias Girbig Gottesdienste halten und kommt die frühere Döbelner Pfarrerin Uta Gerhardt schon an diesem Sonntag in ihrer einstige Gemeinde zurück und hält die Gottesdienste in St. Nicolai in Döbeln und in der Technitzer Kirche. Auch das Gottesdienstteam um die an jedem ersten Sonntag, um 20 Uhr, stattfindenden Lob- und Dank-Gottesdienste hält zur Stange.

2.300 Gläubige und 30 Mitarbeiter

Insgesamt sind in der Schwesterkirchgemeinde Döbeln-Simselwitz/Technitz-Ziegra über 120 Ehrenamtliche aktiv. Die Schwesterkirchgemeinde hat aktuell 2.300 Gemeindeglieder und 30 Mitarbeiter in Verwaltung, Kindergarten, vier Friedhöfen und Verkündigungsdienst.

Von Thomas Sparrer