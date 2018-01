Neuer Hundegnadenhof in Delmschütz im Aufbau

Delmschütz/Jahna. Der Hundegnadenhof in Jahna wird derzeit von seinem Betreiber Christiaan Danhoff geräumt. Bis Ende Januar hat das Landratsamt dem Südafrikaner Zeit gegeben, alle Hunde von dem ohne Genehmigung betriebenen Hof abzutransportieren. So weit so gut.

Doch wie die Verwaltung der Gemeinde Ostrau jetzt von Anwohnern erfuhr, wird der Umzug Danhoff nicht sehr weit weg führen: „Er scheint ein anderes Domizil in unserem Gemeindegebiet gefunden zu haben – einen alten Hof in Delmschütz nahe des Lorenzhofes an der Delmschützer Straße“, berichtet Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) der DAZ.

Über den Betreiber des Lorenzhofes, Andreas Paas, kam die Nachricht in die Verwaltung. Inzwischen haben weitere Anwohner Fotos geschickt, die von Bauaktivitäten auf dem Hof zeugen sollen. „Es werden dort schon Zäune gebaut. Die Bilder bestätigen eindeutig, dass dort wieder ein Hundegnadenhof im Entstehen ist und wir fürchten, dass es wieder keine offizielle Anmeldung geben wird“, sagt Schilling.

Das Landratsamt habe er über die Aktivitäten zu Beginn der Woche bereits telefonisch und schriftlich informiert. Von dort kam die Auskunft, dass weder eine Anmeldung für eine Privatwohnung auf dem Hof, noch für den Betrieb eines Hundehofes vorliege.

Nach den Beschwerden von Anwohnern in Jahna, wo Danhoff zeitweilig bis zu 40 Hunde auf einem Hof gehalten haben soll, der nur für 15 ausgelegt und nie offiziell angemeldet worden war, will der Bürgermeister das Problem nicht erneut an anderer Stelle in der Gemeinde haben. „Wir werden alle Register ziehen, um einen illegalen Betrieb zu verhindern. Beim Rechtsanwalt habe ich bereits einen Termin vereinbart. Ich bin nicht bereit, mich wieder so vorführen zu lassen. Es ist eine Unverfrorenheit, mit der hier versucht wird, in unserer Gemeinde so eine Anlage zu installieren“, schimpft Schilling.

Derweil bemüht sich das Tierheim Wiesengrund in Ostrau weiterhin um die Übernahme des Hundegnadenhofes in Jahna. Hier mahlen die Verwaltungsmühlen jedoch noch langsam. „Anfang des Jahres haben wir die Nutzungsänderung beim Landratsamt beantragt. Da hieß es, mit drei Monaten Bearbeitungsdauer müssen wir rechnen“, sagt Tierheimleiterin Marlies Przybilla und zeigt dafür wenig Verständnis. „20 Jahre lang ist der Hof illegal betrieben worden und wir ändern ja dort nichts. Jetzt wo wir kommen und das ehrlich und ordnungsgemäß beantragen, dauert es drei Monate – das will mir nicht in den Kopf.“

Dennoch sei Przybilla optimistisch, dass die Übernahme letztlich gelingt. Persönlich wolle sie versuchen, beim Landratsamt eine Beschleunigung der Bearbeitung zu erwirken. Die Tierheim-Mitarbeiterin, die den Hundehof künftig betreuen soll, werde schon in Kürze in das Wohnhaus einziehen.

Bevor das Tierheim aber dort die Arbeit aufnehmen darf, muss noch der Ostrauer Gemeinderat zustimmen. Das Thema kommt aber erst auf die Tagesordnung, wenn das Landratsamt eine Anhörungsaufforderung schickt. Die sei bislang aber nicht eingegangen, so Bürgermeister Schilling.

Von Sebastian Fink