Grünlichtenberg/Kriebethal

Mit einer Pauschale vom Freistaat in Höhe von 70.000 Euro kann jede sächsische Kommune in eigene Projekte investieren. Der Kriebsteiner Gemeinderat sprach sich dafür aus, unter anderem an den Turnhallen in Grünlichtenberg und Kriebethal Ausbesserungen vorzunehmen. Jetzt sind die entsprechenden Aufträge vergeben worden.

Innenanstrich günstiger als gedacht

Zunächst bekommen beide Hallen einen neuen Innenanstrich verpasst. Und das wird billiger als geplant. Ursprünglich veranschlagte die Gemeindeverwaltung pro Sportstätte 15.000 Euro. Der Malerbetrieb Gerlach aus Hartha legte jedoch mit knapp 7.000 Euro ein wesentlich günstigeres Angebot vor. „Da Ende Oktober eine Festveranstaltung in der Turnhalle Grünlichtenberg anlässlich der 120 Jahre Grundschule Grünlichtenberg stattfindet, möchte die Verwaltung versuchen, vorrangig die Turnhalle in Grünlichtenberg neu zu streichen“, wird in der entsprechenden Beschlussvorlage, die den Gemeinderäten zur jüngsten Sitzung vorlag, erläutert. Anschließend – also im November – ist geplant, der Kriebethaler Turnhalle ihren neuen Innenanstrich zu verpassen.

Moderne LED-Technik

In Grünlichtenberg wird zudem die alte Lichtanlage gegen moderne LED-Technik ersetzt. Darum kümmert sich die Firma Elektro Wehner aus Massanei. Das eingereichte Angebot liegt mit rund 16.300 Euro leicht über der ursprünglich veranschlagten Summe. Die neue Anlage soll effizienter sein, ein Lampensicherungsnetz überflüssig machen und ebenfalls noch vor der Festveranstaltung der Grundschule installiert werden.

Neues Projekt wird gesucht

Von den vor Ausschreibung und der nun erfolgten Vergabe der Aufträge veranschlagten Summe von insgesamt 45.000 Euro für beide Turnhallen bleiben nun also reichlich 23.000 Euro übrig. „Wir wollen in unserer nächsten Ausschusssitzung darüber beraten, welches kleine Projekt wir damit noch angehen könnten“, kündigt Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) an. Findet sich nichts, ist das Geld jedoch nicht verloren, sondern wird einfach mit ins nächste Jahr übertragen.

