Leisnig. Zum 1. Juli wird der Leisniger Bäckermeister Christian Münch sein Amt als Präsident des als Noch-Präsident des Lionsclubs Leisnig antreten. Dies teilt der noch amtierenden Präsident Peter Freund mit. Bis Juni 2018 wird Münch diese Aufgabe übernehmen.

Der Förderverein des Lionsclubs bereitet für den Sonntag, 28. Mai, die 12. Oldtimerrallye vor. Sie startet wie bereits im vergangenen Jahr auf dem Markt Leisnig und endet nach einer 72 Kilometer langen Rundtour wieder dort. Diese führt über Böhlen, das Jagschloss Kössern sowie das Kloster Nimbschen nach Grimma, zum Schloss Hubertusburg, nach Schrebitz, Gallschütz, Naundorf und wieder zurück nach Leisnig.

Stationen für Punkte und Durchfahrtskontrolle

An drei Stationen, am Rewe-Markt Leisnig, am Kloster Nimbschen uns am Schloss Hubertusburg müssen die Teilnehmer diverse Aufgaben erledigen, welche mit Punkten bewertet werden. Darüber hinaus gibt es Durchfahrtskontrollen in Böhlen, am Jagdschloss Kössern und an der Kulturschule Schrebitz.

Die Startgebühr für Teilnehmer beträgt 15 Euro, für Schüler und Auszubildende 10 Euro. Sie erhalten dafür ein Bordheft, sowie je ein Getränk und eine Bratwurst als Wegzehrung. Auf dem Leisniger Markt, am Jagdschloss Kössern und vor der Kulturschule Schrebitz gibt es darüber hinaus auch Kuchen und Kaffee, sowie Musik und Spielmöglichkeiten für die Kinder.

Zuschauer gern gesehen

Die Rallye-Teilnehmer stellen sich ab 8.30 Uhr auf dem Markt in Leisnig mit ihren Fahrzeugen auf. Start ist 10 Uhr. Die Veranstaltung endet auf dem Leisniger Markt mit der Siegerehrung am Nachmittag gegen 14.30 Uhr.

„Zuschauer auf dem Leisniger Markt und allen Stationen sind gern gesehene Gäste“, so Peter Freund.

Der Erlös aus den Werbeannoncen, Spenden, Verkaufserlösen und Startgeldern wird wieder gemeinnützigen Projekten im Territorium zugute kommen. Wer hierzu eine Spende erteilen will, kann dies entweder auf der Internetseite des Lions-Förderervereins oder die Spendenabsicht telefonisch beim Vorsitzenden unseres Fördervereins Ronald Thieme unter 037382/83 040 anzeigen. Jeder Spender erhält auf Wunsch eine Spendenbescheinigung.

Anmeldungen mit Oldtimer über Internetseite www.lions-club-leisnig.de/ oder per Fax unter 037382/83 050

Von Steffi Robak