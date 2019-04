Hochweitzschen

Es ist eine große Verbesserung im Krankenhausalltag der psychiatrischen Fachklinik Bethanien in Hochweitzschen: Seit Anfang des Monats ist Holger Herrmann fester Krankenhausseelsorger und steht nicht nur für Patienten, sondern auch Angehörige und Mitarbeiter zur Verfügung.

„Viele Jahre hatten wir Pfarrerin Maria Beyer als Seelsorgerin, allerdings ohne feste Stelle. Sie musste das nebenher mit erledigen und ihre Aufgaben in der Gemeinde wurden auch immer größer. Wir waren immer sehr zufrieden mit ihr, aber das konnte sie nicht mehr schaffen. Sie war ja fast nur noch Notfallseelsorgerin bei uns“, erklärt Michael Veihelmann, theologischer Geschäftsführer des Krankenhauses, das bisherige Dilemma.

Viertelstelle als Seelsorger

Das ist nun gelöst – nach langer Anlaufzeit. „Ich war mit dem Superintendenten Arnold Liebers schon länger im Gespräch deswegen. Umso mehr freut es uns, dass es nun geklappt hat“, sagt Veihelmann.

Denn das Krankenhaus musste die Arbeit des Seelsorgers erst bei der Kirche erwirken. Der ist nun im Rahmen eines Gestellungsvertrages über den Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz zu einem Viertel seiner Tätigkeit in Hochweitzschen beschäftigt.

Gottesdienste im Andachtsraum

Für den Neuen, Holger Herrmann, hauptberuflich Pfarrer für die evangelisch-lutherische Landeskirche in Borna, bedeutet das: Jeden Dienstag kommt er nach Hochweitzschen, hat Zeit für die Menschen im Krankenhaus, bietet alle zwei Wochen Gottesdienste im Andachtsraum an und arbeitet zusätzlich von Zuhause aus für seine neue Tätigkeit.

Auf diese ist er sehr gespannt. „Es ist etwas Neues für mich, in der Psychiatrie zu arbeiten. Es wird eine Herausforderung, ausschließlich mit psychisch Kranken in Berührung zu kommen. Das ist anders als mit Menschen, die sich ein Bein gebrochen haben oder am Darm operiert wurden“, sagt der 58-Jährige, der bereits viele Jahre als Krankenhaus-Seelsorger in Chemnitzer Kliniken gearbeitet hat.

Zeit zum Zuhören

Derzeit sei er noch in der Phase, das Haus, die Mitarbeiter und Patienten kennenzulernen. „Ich habe mir dafür ein Jahr gesetzt. Bisher habe ich fast alle Mitarbeiter kennen gelernt. Sie sind alle sehr freundlich und interessiert“, schwärmt er.

Für die Mitarbeiter wie auch die Patienten und deren Angehörige will der Pfarrer zur Vertrauensperson werden. „Die Chance, die ich habe, ist, dass ich Zeit mitbringe, die Arzt, Therapeut oder Pfleger nicht haben, weil sie einen Therapieplan abarbeiten müssen“, sagt Herrmann.

Schweigepflicht soll Offenheit fördern

Zudem unterliegen alle Gespräche mit ihm dem seelsorgerischen Beichtgeheimnis, so dass er hofft, dass sich die Leute stärker öffnen. „Es herrscht oft ein großer Bedarf, über die aktuelle Situation zu sprechen. Wenn ich das frei tun kann, ist es ein anderes Erzählen“, weiß Herrmann aus Erfahrung.

„Viele stellen sich auch die Frage: ,Warum passiert mir das?’ und sie versuchen einen Sinn darin zu finden. Dann findet man sich plötzlich in einem größeren Zusammenhang wieder, sieht sich selbst zwischen Gott und der Welt. Ich gehe davon aus: Jeder ist religiös, jeder spürt: Mein Leben hängt nicht nur von mir ab. Ob es für sie Gott gibt oder nicht, oder ob sie ihn anders nennen, spielt für mich keine Rolle“, sagt er.

Von Sebastian Fink