Das erste Grundstück im neuen Döbelner Gewerbegebiet Süd wird verkauft. Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung am Donnerstag der Veräußerung einer 3700 Quadratmeter großen Fläche zu. Das Döbelner Handwerksunternehmen B.Richter Installations GmbH möchte dort seinen Firmenstandort errichten. Bisher hat das 20-Mitarbeiter zählende Unternehmen seinen Sitz in Klosterbuch.