Rosswein

Ines Lammays Augen funkeln. Seit Donnerstag ist der Roßweiner Rathaus-Flügel wieder in einem Top-Zustand. Im November ist das über 80 Jahre alte Instrument aus der Leipziger Pianofortefabrik Feurich, das im Rathaussaal steht, saniert worden. Nun hat Wolfgang Trobisch vom gleichnamigen Klavierhaus in Meißen die abschließende Stimmung vorgenommen. Jetzt gibt es noch einen Grund mehr, musikalische Veranstaltungen in der Roßweiner Stadtzentrale zu besuchen.

Die Musikschule Döbeln wird einer der ersten Nutznießer der technischen Komplettüberholung sein. Am 5. April wird sie wieder ihr Frühlingskonzert in Roßwein geben. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Roßweins Kulturfrau Ines Lammay. Sie war auch diejenige, die vor ein paar Monaten mit einem Kostenvoranschlag für die Sanierung des Flügels zum Bürgermeister gegangen ist.

Mit 80 Jahren am Lebensende

„In den letzten Jahren ist das Instrument eigentlich immer nur gestimmt oder es sind kleinere Reparaturen durchgeführt worden“, sagt sie. Doch immer nur Stimmen reicht eben nicht. „Spezialisten zu Folge liegt die Lebensdauer eines solchen Konzertflügels bei etwa 80 Jahren. Wenn das Instrument dann keine umfassende technische Überholung erfährt, wird es zunehmend unspielbar“, weiß Ines Lammay.

Da sich der Flügel in seiner ursprünglichen Beschaffenheit in die Reihe der Blüthner- und Schimmel-Flügel einreiht und in der Stadtverwaltung schnell klar wurde, dass ein solches Instrument in den nächsten Jahrzehnten nicht adäquat ersetzt werden kann, hat man sich entschlossen, eine grundhafte Instandsetzung in Auftrag zu geben. Über 4.000 Euro kostete die und weil die Stadt Roßwein dieses Geld für die Sanierung eines Konzertflügels mal nicht eben schnell aus dem Ärmel schütteln kann, sprang die Kreissparkasse Döbeln unterstützend ein. Darüber sind in Roßwein alle froh, denn eine Fördermöglichkeit für die Sanierung des Flügels hat sich auch nicht aufgetan.

Erstklassiges Instrument dank Generalüberholung

Im November haben zwei Mitarbeiter des Klavierhauses, das die Roßweiner und ihren Flügel bereits in den vergangenen drei Jahrzehnten betreut hat, damit begonnen, das wuchtige Instrument im Rathaussaal zu zerlegen und zu bearbeiten. „Damit der Flügel durch den Transport nicht noch zusätzlich beschädigt wird, sind die einzelnen Baugruppen ausgebaut und separat nach Meißen in die Werkstatt transportiert worden“, erzählt Ines Lammay.

Innerhalb einer Woche ist der Flügel wieder zu einem erstklassigen Instrument geworden. Ein Umstand, der Ines Lammay unheimlich froh stimmt. Denn erfahrungsgemäß werden solche Instrumente meist durch elektronische Varianten ersetzt, wenn ihre Zeit gekommen ist und es kein Geld für eine Generalüberholung gibt. Das ist oft der Fall – auch, weil es unerschwinglich für eine kleine Kommune ist, einen neuen Flügel zu kaufen, und angesichts klammer Kassen schwer zu rechtfertigen, öffentliche Gelder in dieser Größenordnung für ein Musikinstrument aufzuwenden.

Wie ist der Flügel ins Rathaus gekommen?

„Wir konnten damit ein Stück Kultur in Roßwein erhalten und das ist toll.“ Woher der Flügel genau stammt und auf welchem Weg er in den Besitz der Stadt Roßwein gekommen ist, weiß im Rathaus niemand so genau. Ines Lammay hat unter früheren Mitarbeitern recherchiert und alte Fotos vom Rathaussaal gesichtet. Auf einem Bild von 1933 ist noch kein Flügel im Saal zu sehen. 1956 war er dann da, daran kann sich eine Mitarbeiterin erinnern, die in diesem Jahr im Rathaus angefangen hat zu arbeiten. Wer Informationen dazu hat, wie der Konzertflügel zur Stadt Roßwein gekommen ist, kann sich gern im Kulturamt melden.

Von Manuela Engelmann-Bunk