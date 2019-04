Waldheim

Erst der Text, dann die Bilder. In dieser Reihenfolge entstehen Bücher. Normalerweise.

„Das ist diesmal anders, denn der Waldheimer Illustrator Kurt Rübner lebte von 1875 bis 1965 und kann so das Buch nicht begleiten. Ich schreibe bildlich betrachtet den Illustrationen hinterher. Dabei ,hilft’ Karl May als königlicher Geschichtenerzähler, der bekanntlich mal in Waldheim eingesessen hatte“, sagt François Maher Presley. Er arbeitet gerade an dem Kinderbuch „Prinzessin Françoise und der königliche Geschichtenerzähler“, das sich zu einem Mammutprojekt ausgewachsen hat. Aber viele Waldheimer helfen ihm. Bei dem Werk handelt es sich um ein 100seitiges Mitmachbuch, das die Kinder zum Lesen, Schreiben oder Malen einlädt, um so Lernen interaktiv zu gestalten.

Quelle: privat

Matthias Löwe hat in seinem umfangreichen Waldheim-Archiv Bilder von Kurt Rübner herausgesucht und François Maher Presley zur Verfügung gestellt. Auch Barbara Hengst, die Leiterin des Stadt- und Museumshauses, half dem Autor. „Weitere Illustrationen, die den Text mit Rübners Bildern verbinden, kommen vom Maler Ekkehart Stark“, nennt François Maher Presley eine weiteren wichtigen Unterstützer.

Auch Gefangener hilft mit

„Lehrerinnen und Lehrer um den Schulleiter der Förderschule Waldheim, Heiko Felgener, geben inhaltliche Hinweise oder schlagen Schriften vor, die für Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren besonders gut lesbar sind. Originellerweise wird in Sachsen ausgerechnet ein Schrifttyp mit dem Namen „ Hamburg“ empfohlen“, erzählt François Maher Presley. In der Freien und Hansestadt hat die Stiftung des Autors, die in Mittelsachsen sehr aktiv ist, ihren Sitz. Auch von hinter den dicken Mauern bekam Presley Hilfe. „Die Arbeiten an den Bildern und Schriften, das Freistellen, die Farbkorrekturen oder Umwandlung übernimmt der Waldheimer Ingo Ließke zusammen mit einem Strafgefangenen aus der JVA in Waldheim, der sich damit in seiner Freizeit beschäftigt“, sagt er. Aber nicht nur Waldheimer halfen mit. Einige Sätze im Buch setzt Verena Lüthje aus Kiel in Kinderschrift auf und fügt sie ins Buch ein. Sie beschäftigt sich mit Kalligraphie.

Für Justina

„Ich hätte nicht erwartet, dass ein Kinderbuch so viel Mühe bereitet und bin sehr dankbar dafür, dass dieses schöne Projekt durch die Hilfe so vieler Personen verwirklicht werden kann. Zudem helfen auch viele Sponsoren, darunter der Herausgeber Dr. med. Michael Rösel, der seinen Wohnsitz auf Mallorca hat“, sagt François Maher Presley. Im September will er das Buch in Waldheim präsentieren. Patrizia Spruck vom Stadt- und Museumshaus wird daraus lesen. Bei der Präsention ist Justina Françoise Nitya dabei. Sie ist das Kind von Prof. Volker Zotz (Govinda Stiftung) und dessen Frau Birgit. Der Kleinen ist das Buch gewidmet.

Von Dirk Wurzel