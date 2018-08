Döbeln

Für 5370 Schüler im Altkreis Döbeln begann am Montag das neue Schuljahr. Doch die Besetzung vieler Schulen mit Lehrern bleibt angespannt. „Von den 1100 sachsenweit geplanten Lehrer-Einstellungen fielen auf den Standort Chemnitz des Landesamtes für Schule und Bildung 186 neue Stellen“, sagt dazu Michaela Bausch, Referentin im Landesamt für Schule und Bildung.

An den Grundschulen im Schulamtsbezirk sollten demnach 70 Lehrerstellen neu besetzt werden. Bis Schuljahresbeginn unterschrieben aber nur 53 neue Lehrer ihren Arbeitsvertrag. An den Förderschulen waren 22 offene Stellen zu besetzen. Zwölf neue Förderschullehrer waren gestern am Start. Noch dramatischer ist der Lehrermangel im Bereich der Oberschulen im Amtsbezirk Chemnitz. von 35 freien Lehrerstellen konnten nur neun besetzt werden. Besser lief es an den Gymnasien, von 44 geplanten Neueinstellungen gab 41 tatsächlich. An den Berufsschulen waren 15 Stellen zu besetzen. Hier konnten sogar 17 Lehrer eingestellt werden.

„Diese Zahlen sind jedoch Momentaufnahmen. Das Einstellungsverfahren ist noch nicht beendet. Die Mitarbeiter des Landesamtes für Schule und Bildung am Standort Chemnitz führen immer noch täglich neue Bewerbungsgespräche“, sagt Michaela Bausch.

Zusätzlich beginnen mit dem Schuljahresstart 19 Seiteneinsteiger ihren Dienst. Diese Frauen und Männer verfügen bereits über Unterrichtserfahrung und benötigen deshalb keine Einstiegsqualifizierung. Das heißt sie stehen seit gestern vor einer Klasse. Aus dem Einstellungsverfahren für Seiteneinsteiger vom Mai 2018 kommen weitere 69 Kolleginnen und Kollegen an die Schulen. Bei diesen Seiteneinsteigern gab es zuerst eine dreimonatige Qualifizierung, in der sie für den Unterricht fit gemacht wurden.

Trotzdem bleibt die Personalsituation überall in Sachsen aber vor allem in den Schularten Grund-, Förder- und Oberschule angespannt. „In der Oberschule sind es vor allen die naturwissenschaftlichen Fächer, Mathematik, Deutsch und Englisch, in denen wir gern mehr Lehrer einstellen würden. In den Förderschulen benötigen wir ausgebildete Lehrkräfte für alle Förderschulschwerpunkte“, so die Referentin.

Die Statistik bestätigt sich auch in Döbeln. Am Lessing-Gymnasium wurden am Sonntag 90 neue Fünftklässler in einer kleinen Feierstunde im Volkshaus begrüßt. Vier neue fünfte Klassen wurden gebildet, aus denen die Abiturienten 2016 heranwachsen. Die Mädchen und Jungen werden in acht Jahren der 152. Abiturjahrgang der Döbelner Traditionsschule sein, die im nächsten Jahr 150-jähriges Bestehen feiert.

Der Kinder- und Jugendchor des Gymnasiums unter Leitung von Kunstlehrerin Sandra Völs (vorn an der Gitarre) und Musiklehrerin Therese Nitzsche (am Klavier) sorgte für die musikalische Unterhaltung bei der Feierstunde am Sonntag. Quelle: Gerhard Dörner

Das Lessing-Gymnasium Döbeln ist auch die größte Schule im Altkreis. Aktuell lernen 777 Schüler am LGD. Im Lehrerkollegium wurden zum Schuljahresbeginn sechs neue Lehrerinnen und Lehrer in den Fächern Musik, Kunst/Latein, Mathe/Französisch, Mathe/Physik, Bio/Chemie und Geschichte/Sport neu eingestellt. Zudem kommen zu den fünf Referendaren zwei neue Lehreranwärter. Somit wächst das Kollegium um sieben Lehrkräfte auf 72 Köpfe an.

„Wir sind ganz gut aufgestellt und freuen uns auf die neuen Schüler, ihre Eltern und auf das neue Schuljahr“, so Michael Höhme, Schulleiter am Lessing-Gymnasium.

Anders die Situation an der Grundschule Am Weinberg in Roßwein. Hier beginnt das Schuljahr planmäßig mit Stundenausfall. Es fehlen zwei Lehrer im kleinen Kollegium.

260 Kinder lernen an der Grundschule in Waldheim. Zwölf Lehrer und eine Referendarin sind hier für elf Klassen da. Mindestens eine Lehrkraft fehlt. Ab 1. September soll es Verstärkung geben.

Von Thomas Sparrer