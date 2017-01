Döbeln. „Bevor du urteilen willst über mich und mein Leben, ziehe meine Schuhe an und laufe meinen Weg.“ Ein großer Satz verbunden mit einem großen Tag für das Ensemble des Jugend-Theaters Mittelsachsen. Das hat am Sonnabend im TiB in Döbeln ab 18 Uhr Premiere des neuen Schauspiels „Ein Tag in meinen Schuhen“. Am Sonntag gibt es dann gleich die zweite Aufführung. Geschrieben hat das Stück Paul J. Schuster, einer der beiden Regisseure des Jugend-Theaters.

Erzählt wird die Beziehungsgeschichte eines jungen Paares. „Der Lack in dieser Verbindung ist ziemlich ab“, sagt Jeremias Günther (17). Der Döbelner ist einer der Hauptdarsteller. Lilly Grande, die als Souffleuse bei Textunsicherheiten weiterhilft, beschreibt, was passiert: „Die beiden Partner streiten sich recht häufig. Bis eine höhere Macht sich entschließt, den beiden etwas auf die Sprünge zu helfen. Sie tauschen für einen Tag ihre Körper.“ Natürlich wollen die jungen Theaterleute die Spannung aufrecht erhalten. „Wie das Ganze ausgeht, verraten wir nicht. Das kann jeder selbst sehen“, sagt Jeremias Günther.

Geprobt hat das Ensemble, das für diese Aufführung aus zwölf Personen, davon sieben Schauspieler, besteht, seit September des vorigen Jahres. Die Partnerin von Jeremias in dem Stück ist Anna Schiegl, ebenfalls aus Döbeln. Die anderen Akteure kommen aus der Region Döbeln und dem Raum Freiberg und besuchen unterschiedliche Schulen.

Lampenfieber ist da, gesteht Jeremias, aber auch die Vorfreude, dass es nun endlich richtig losgeht – also vor Publikum. Auch am Freiberger Theater soll es noch eine Aufführung geben. Der Termin steht aber noch nicht fest. Zudem möchte die Jugend-Theater-Gruppe in diesem Jahr noch andere Stücke in Döbeln und in Freiberg zeigen.

Jugend-Theater Mittelsachsen: „Ein Tag in meinen Schuhen“ (Schauspiel), Premiere, Sonnabend, 18 Uhr, TiB Döbeln; zweite Aufführung Sonntag, 18 Uhr, TiB Döbeln; Karten an der Theaterkasse Döbeln und im DAZ-Shop, unter tickets@mittelsaechsisches-theater.de sowie evtl. Restkarten an der Abendkasse

Von Olaf Büchel