Döbeln

Der Generationswechsel bei der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt ist mit dem Jahreswechsel vollzogen. Neben dem bereits seit vergangenem Jahr tätigen kaufmännischen Vorstand Tino Hütter (39) ist seit 1. Januar der neue Vorstand für Wohnungswirtschaft und Technik, Sven Viehrig (41), offiziell im Amt. Zum Jahresende wurde zudem der ehrenamtliche Vorstand Lothar Folkmer abberufen, sodass Döbelns zweitgrößter Wohnungsvermieter ab sofort von einem Duo gelenkt wird.

Wohnungswirtschaftlicher Vorstand Sven Viehrig (Jg.1977) Quelle: Thomas Sparrer

Wohnungen in früherer Verwaltung

Nach zehn Millionen Euro in 2018 ist das Investitionsvolumen im neuen Jahr ein wenig kleiner. 2,6 Millionen Euro will die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF) in diesem Jahr für Modernisierungen und Instandhaltungen ihrer Bestände ausgeben. „Das größte Projekt wird dabei der Umbau unserer früheren Verwaltung in der Blumenstraße 71 sein“, kündigt Vorstand Tino Hütter an. Das Verwaltungsgebäude wird wieder zu einem Wohnhaus umgebaut. Die Wohnungsgrundrisse werden auf jeder Etage unterschiedlich sein. Mit den größeren Wohnungen möchte die WGF vor allem Familien ansprechen. Im Frühjahr beginnt die Ausschreibung, ab Sommer soll gebaut werden. Dreiraum-Wohnungen mit einer Fläche von jeweils rund 70 Quadratmetern sollen im Erdgeschoss und der zweiten Etage hergerichtet werden. Dank Treppenlift sollen die Wohnungen zudem barrierearm sein. Eine 140 Quadratmeter große Riesenwohnung entsteht im ersten Stock. In der zweiten Etage kommt noch eine Maisonette-Wohnung mit 120 Quadratmetern hinzu. Alle Wohnungen erhalten einen Balkon, die größeren Wohnungen sogar zwei.

Kaufmännischer Vorstand Tino Hütter (Jg 1979) Quelle: Thomas Sparrer

Marketing-Offensive

Aktuell besitzt die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln 1884 Wohnungen in Döbeln-Ost I und Ost II, in Döbeln-Nord und an der Bahnhofstraße sowie 145 Wohnungen in Hartha und 24 in Ostrau. Die Leerstandsquote ist leicht auf 4,88 Prozent gestiegen. Grund ist hier der recht hohe Altersdurchschnitt innerhalb der Genossenschaft. Im vergangenen Jahr gab es überdurchschnittlich viele Sterbefälle und Umzüge in Pflegeheime. Mit einer Marketing-Offensive will die Genossenschaft 2019 gegensteuern und hat dabei besonders Einpendler nach Döbeln als potenzielle Mieter im Blick.

Bei den Bauleistungen stehen vor allem die Modernisierung leer gewordener Wohnungen, aber auch Badsanierungen auf dem Plan. Meist geht es dabei um den Ausbau der Wanne und den Einbau einer Dusche für ältere Mieter. „Dafür haben wir mehr Anträge, als das heimische Handwerk mit seinen Kapazitäten umsetzen kann“, sagt Tino Hütter.

Boxen für Kinderwagen und Rollator

Auch die Mobilität älterer und jüngerer Mieter wird ein Thema: „Wir denken über Boxen nach, in denen Rollatoren, Elektroscooter, aber auch Kinderwagen untergestellt werden können“, so Sven Viehrig. Denn in Hausfluren und Kellern reicht der Platz zum Unterstellen zumeist nicht. Ein weiteres Thema 2019 für den Vorstand werden Investitionen die Datensicherheit. „Wir haben dafür ein Konzept, das wir nun umsetzen wollen“, so Hütter.

An Bewährtem festhalten und Neues auflegen wollen die Vorstände bei den Veranstaltungen und dem sozialen Engagement der Genossenschaft. Neben dem Frühlingsfest in Döbeln Nord, dem Sommerfest am Wohnpark Döbeln-Ost II und dem Weihnachtsmarkt in Ost I sowie den Mieterfesten an den anderen Wohnstandorten wird festgehalten. 2019 wird die WGF aber auch 65 Jahre alt und die fusionierte EWG Hartha wird 100 Jahre alt.

Ein neues Format wird es für den Promitreff geben. Zu den 25 bereits bestehenden Freizeitgruppen sollen möglichst noch einige dazukommen, die auch jüngere Altersgruppen ansprechen. Zudem soll der etwas eingeschlafene Krümeltreff wieder aufleben.

Von Thomas Sparrer