Es ist ein tolles Bild, eine Zauneidechse zu beobachten, die sich auf einem Stein sonnt, um so ihren wechselwarmen Organismus auf Betriebstemperatur zu bringen. Doch die bis zu 24 Zentimeter langen Eidechsen kreuzen immer seltener unseren Weg, weil wir Menschen uns ausbreiten und damit immer mehr Lebensraum beanspruchen, den die Tiere für sich bräuchten. Deshalb ist es keine Lappalie, wenn Naturschutzgesetze vor dem Bau der neuen Muldenbrücke in Döbeln eine Umsiedlung der Zauneidechsen in ein neu zu schaffendes Habitat fordern. 2012, als der Stadtrat das Thema Zauneidechsen auf dem Tisch hatte, waren 14 der Tiere im Baugebiet gezählt worden. Für sein Gutachten zählte ein Fachmann auch die weiteren Tierarten. Biber, Fischotter oder Fledermäuse spielen dort keine Rolle. Bei Brutvögeln zählte der Experte nur überall vorkommende Vogelarten. Das Naturschutzprozedere wirkt manchmal übertrieben. Doch das ist es nicht, denn Tiere können sich keinen Anwalt nehmen. Und wir wollen nicht nur über eine neue Brücke fahren, sondern unseren Kindern auch mal eine Zauneidechse in freier Natur zeigen können.

