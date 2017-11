Neujahrschlägerei in Leisnig: Gericht spricht drei Restangeklagte frei

Döbeln/Leisnig. Mit drei Freisprüchen ging am Dienstag der Prozess um die Neujahrschlägerei in Leisnig im Amtsgericht Döbeln zu Ende. Das Jugendschöffengericht konnte den drei Restangeklagten dieses Verfahrens keine Schuld an einem Überfall auf angebliche Angehörige der linken Szene nachweisen. Bereits Ende August endete der Prozess für vier der insgesamt sieben Angeklagten mit Freisprüchen.

Zweifel überwiegen

„Es spielt keine gravierende Rolle, ob hier rechte oder Linke auf der Anklagebank sitzen. Wir müssen zweifelsfrei nachweisen, ob die Angeklagten gegen die Geschädigten tätig geworden sind“, sagte Richterin Marion Zöllner, Vorsitzende des Jugendschöffengerichtes, als sie dessen Urteil begründete. Und die Zweifel überwogen. Die Vorsitzende schilderte, wie sich die Zeugen widersprochen haben, bei der Polizei völlig andere Angaben machten, als vor Gericht. Einer sagte zum Besipiel vor Gericht, sein Angreifer habe ihn mit Füßen getreten, wovon er in seiner polizeilichen Vernehmung nicht die rede war. Viele ähnliche Unstimmigkeiten durchzogen dieses Verfahren. Fakt ist jedoch: Es knallte tüchtig in jener Silvesternacht von 2015 auf 2016: Blaue Flecken, Gehirnerschütterungen, ein abgebrochener Zahn. Das sind die ärztlich dokumentierten Verletzungen, die junge Leute bei den gewalttätigen Übergriffen davon getragen haben.

Was sich jedoch im Prozess nicht bestätigte, ist dieser Satz aus der Anklage: „Am 1. Januar 2016 zwischen null und ein Uhr verletzten die Angeklagten wegen ihrer Ablehnung links eingestellter Personen im Bereich Chemnitzer Straße/Markt in Leisnig... .“ Das Bild eines gezielten Übergriffes mehrerer, mutmaßlich rechter Leute auf politisch Andersdenkende im „bewussten und gewollten Zusammenwirken“ bekam bereits am Anfang des Prozesses Risse. Es stellte sich eher so dar, das die Geschädigten an unterschiedlichen Orten auf Schläger trafen, die ihre Handlungen untereinander nicht abgesprochen haben. Salopp gesagt: Mal gab es auf dem Markt auf die Mappe, mal an der Kirche und mal an der Kreuzung Chemnitzer Straße/Johannistalstraße. „Es war nicht so, dass da eine schwarzer Mob, eine schwarze Wand auf die Angegriffenen zukam“, sagte die Vorsitzende Richterin. „Dem Gericht tut es leid für die Geschädigten. Sie sollen Genugtuung erfahren für das, was ihnen widerfahren ist. Aber allein deswegen können wir niemanden verurteilen“, sagte die Vorsitzende mit Blick auf die widersprüchlichen Aussagen der tatsachlich und angeblich geschädigten Zeugen.

Urteil nicht rechtskräftig

Im juristischen Sinne gelten die Freigesprochenen als unschuldig. Ob sie es tatsächlich sind, wissen nur sie selber. Richterin Zöllner betonte mehrfach, dass das Gericht die Männer mangels Beweisen nach dem Rechtsgrundsatz „in dubio pro reo“ – im Zweifel für den Angeklagten – freigesprochen hat. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft kann Berufung oder Revision einlegen.

Von Dirk Wurzel