Am Donnerstagabend macht der Stadtrat ernst: Für ihre ehrenamtlichen Feuerwehrleute will die Stadt Döbeln richtig viel Geld in die Hand nehmen. Gleich zwei Beschlussvorlagen stehen dazu auf der Tagesordnung der nächsten öffentlichen Ratssitzung. Es geht um fast eine Million Euro Investitionen in die Feuerwehr.