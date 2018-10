Döbeln

Nach kurzer Schließzeit ist das “Black&White“ in der Rathauspassage in Döbeln seit dieser Woche wieder geöffnet. Eric Laudel (30) und Heghine Farmanyan (26) haben das Café und die Creperie von Raimund Börner und Ramona Horn übernommen.

„Wir haben schon immer davon geträumt, mal ein Café zu führen“, sagt Eric Laudel, der auch als Musiker (Eric Mc von den Döbeln City Allstars) bekannt ist. Mit seiner Freundin arbeitete er gemeinsam für die in der Rathauspassage eingemietete Vermögenberatung. „Wir waren regelmäßig im Black&White essen. Die Wirtsleute und das Angebot waren toll. So haben wir sehr schnell reagiert, als sie uns anboten, das Café zu übernehmen“, sagt Heghine Farmanyan.

Ramona Horn und Raimund Börner wollten eigentlich Mitte August das Einjährige des „Black&White“ feiern. Es war mittlerweile gut eingeführt. Doch ein Schicksalsschlag lies Beide ihr Café aufgeben und schnellstmöglich einen Nachfolger suchen. Ihr Sohn Stefan (20), der in Halle Lehramt studierte, hatte das Café mit aufgebaut. Er war bei seinem Nebenjob als Pizzabote Anfang August in Leipzig-Mockau von einem unbekannten Audifahrer angefahren und liegen gelassen worden. Er starb einen Tag nach dem Unfall.

Polizei ist einen Schritt weiter

Die Eltern sind seitdem außer Stande, das Café weiter zu betreiben. „Wir sind froh, dass wir die jungen Leute als neue Betreiber gefunden haben. So lebt die Idee weiter. Das ist gut“, sagen die beiden ehemaligen Betreiber, die selbst einen anderen beruflichen Weg einschlagen.

„Die Ermittlungen in dem Fall der Unfallflucht mit Todesfolge laufen auf Hochtouren. Wir konnten den Kreis der Tatverdächtigen bereits eingrenzen und hoffen den Unfallfahrer bald überführen zu können“, sagt dazu am Donnerstag der Leipziger Polizeisprecher Uwe Vogt.

Künftig gibt es abends Cocktails

Am Dienstag eröffneten Eric und Heghine das „Black&White“ wieder. „Wir haben die Übernahme und den Neustart in drei Wochen gestemmt“, sagt Eric. Das Konzept wollen sie fortführen. 11 bis 17 Uhr bieten sie den Gästen einen Café-Betrieb mit Frozen-Joghurt und normalem Eis zum selbst zusammenstellen, mit Crepes herzhaft oder süß, Kaffeespezialitäten und frischen Salaten, alles auch zum mitnehmen. „Zusätzlich bieten wir im „Black & White“ abends von 19 bis 22, freitags und samstags sogar bis 24 Uhr eine Cocktailbar mit einer Vielzahl an Cocktails. Dazu gibt es abends auch ein entsprechendes Ambiente“, versprechen die beiden neuen Inhaber.

Von Thomas Sparrer