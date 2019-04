Niederstriegis

Ein tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang hat sich in Niederstriegis ereignet. Bereits am Mittwoch ist ein junger Mann aus dem Fenster eines Hauses gestürzt und kam dabei ums Leben. Die Polizei bestätigte am Freitag das Unglück auf Nachfrage. Es soll sich um den Bewohner des Hauses gehandelt haben. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Über die näheren Umstände des Unfalls liegen keine Informationen vor.

Von Olaf Büchel