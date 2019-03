Niederstriegis/Ullrichsberg

Warnbaken auf der S34 zwischen Niederstriegis und Roßwein am Unteren Ullrichsberg und die nur einseitig mögliche Fahrbahnnutzung künden seit geraumer Zeit davon: Hier stimmt wohl etwas nicht. Richtig. Wie auf Nachfrage beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr ( Lasuv) zu erfahren war, muss der Durchlass am Unteren Ullrichsberg umfassend saniert werden. Ein Ersatzneubau sei hingegen nicht erforderlich, wie Nicole Wernicke, Pressesprecherin beim Lasuv mitteilen konnte.

Etliche Steine im Gewölbe fehlen

Die wirtschaftlichste Lösung sei eine Instandsetzung, die allerdings höchstwahrscheinlich auch unter Vollsperrung durchgeführt werden muss. „Besagter Durchlass befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand“, erklärt die Lasuv-Sprecherin, warum Fahrzeuge die kleine Brücke aktuell nur noch einseitig befahren dürfen. Wer aus Richtung Döbeln kommt, muss dem Gegenverkehr Vorfahrt gewähren. Im Natursteingewölbe des Durchlasses sind bereits etliche Steine ausgebrochen. Da das Gewölbe und die Böschung jeweils Oberstrom nicht mehr ausreichend standsicher sind, musste die Fahrbahn in diesem Bereich gesperrt werden. Derzeit werde die Instandsetzung des Durchlasses inklusive Böschung geplant. Notwendige Vermessungsleistungen sowie Baugrunduntersuchungen sind kürzlich durchgeführt worden. Die bauliche Realisierung ist voraussichtlich erst für das nächste Jahr geplant.

Niederstriegis : Nachbrechen droht

Vielleicht noch in diesem Jahr könnte der Durchlass in Niederstriegis endlich seine Warnbake loswerden. Sofern Mittel im Haushalt bereit stünden, könne losgelegt werden. Die Planungen für die Maßnahme hätten bereits begonnen.

Bereits vor einem Jahr hatte das Lasuv auf Anfrage der DAZ erklärt, dass der Durchlass in Niederstriegis umfassend instandgesetzt werden müsse. Und zwar unter Vollsperrung. Über einen langen Zeitraum hatten auch dort Warnbaken dafür gesorgt, dass die Fahrbahn aus Verkehrssicherheitsgründen auf einem Stück von etwa 35 Metern theoretisch nur einseitig hätte befahren werden sollen. Im Bereich des Durchlassbauwerkes war bei einer Bauwerksprüfung im August 2017 erheblicher Instandsetzungsbedarf festgestellt worden – hieß es vor einem Jahr. Es würden Standsicherheitsprobleme der Straßenböschung bestehen. Am oberen Durchlassende war das Gewölbe teilweise eingebrochen. Sowohl unter Dauerbelastung als auch bei erhöhtem Wasserstand drohe ein Nachbrechen weiterer Teile des Gewölbes. Und so hieß es im April 2018 von Seiten des Lasuv, dass es einen Ersatzneubau geben werde. Mit der Planung eines solchen sei bereits begonnen worden.

Lokale Ausbesserungen reichen nun doch

Nun ist seitdem nichts passiert. Abgesehen davon, dass nur noch eine einzelne Warnbake auf dem Fußweg davon kündet, dass hier mal etwas gewesen sein muss. Wie Lasuv-Sprecherin Nicole Wernicke auf DAZ-Nachfrage erklärt, habe es sich bei den Aussagen von vor einem Jahr wohl um fehlerhafte Informationen gehandelt. „Da hat es im Haus eine Verwechslung gegeben“, sagt sie. Gemeint gewesen sei bereits bei den Informationen damals der Durchlass am Unteren Ullrichsberg. In Niederstriegis würden tatsächlich lokale Ausbesserungen ausreichen – also: keine große Sache, und schon gar nicht unter Vollsperrung.

Von Manuela Engelmann-Bunk