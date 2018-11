Harken, Rechen und auch noch das letzte Blatt aufsammeln – so fleißig waren am Sonnabend und Montag die Helfer der Kirchgemeinden Jahnatal und Beicha-Mochau. Die meisten halfen in Jahna, dagegen hielt sich der Zuspruch in Zschaitz in engen Grenzen. Je ein Dutzend Helfer kamen nach Ostrau, Mochau und Beicha.