Nur noch per Studium zur Hebamme, Dienstplan kontra Familie, teure Versicherung, anspruchsvolle Mütter – das alles lässt junge Leute zögern, den Geburtshelferberuf zu erlernen. Das Ende vom Lied sind Schließungen wie in Leisnig. Hebamme Diana Fischer kennt die Verunsicherung in ihrem Berufsstand.