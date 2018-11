Clennen

Skat in ein seltenen Größenordnung ist am Sonnabend angesagt: Der Ortschaftsrat von Bockelwitz mit dem Ortschaftsratsvorsitzenden Michael Heckel an der Spitze sowie die Sportgemeinschaft Sitten, welcher Heckel ebenfalls vorsteht, laden gemeinsam mit der Stadtverwaltung Leisnig zu dem Turnier ein. Ausgetragen wird es in der Sporthalle von Clennen.

Bekannt für gute Organisation

Zweimal jährlich zieht das Großereignis weit mehr als 200 Skatfreunde aus ganz Sachsen an. Auch über die Grenzen des Freistaates hinaus hat sich das Turnier nicht allein wegen de Vielzahl der Teilnehmer einen Namen gemacht, sondern vor allem wegen der guten Organisation. Deshalb ist Einlass auch immer schon ab 11.30 Uhr Einlass beziehungsweise können sich die Turnierteilnehmer ab dann anmelden und werden je zu viert an die Tische geordnet.

Vielzahl von Preisen und Prämien

Gespielt werden zwei Serien, wobei die erste 13 Uhr beginnt. Die zweite Serie beginnt nach einer Pause. Die Spielrunden werden dafür dann neu zusammengestellt. Dank der Sponsoren, die Michael Heckel zweimal jährlich, im November sowie im Februar gewinnt, kann neben finanziellen Siegprämien eine Vielzahl von Preisen sowohl in der Einzel- als auch in der Mannschaftswertung ausgelobt werden. Gegen 18 Uhr werden die Preise vergeben.

49. Turnier – nach dem 50. ist Schuss

Es handelt sich um das 49. Turnier seiner Art. Für das kommende Frühjahr wird das 50. Turnier ausgerichtet. Damit wollen die Organisatoren diese Tradition dann ad acta legen. Die Teilnehmerzahlen, in früheren Jahren um die 250 und darüber liegend, sinken von Jahr zu Jahr. Eine gewissen Anzahl an Teilnehmern ist jedoch nötig, damit Prämien in der geplanten Höhe ausgeschüttet und trotzdem die Kosten des Turniers gedeckt werden können.

Unterstützer immer schwerer zu gewinnen

Nach Aussage von Michael Heckel werde s zudem zunehmend schwerer, unter den Unternehmern Unterstützer für das Turnier zu gewinnen. „Die 50 ist doch eine gute runde Zahl. Und bekanntlich soll man aufhören, wenn es am schönsten ist.“

Von Steffi Robak