„Ode an die Freude“ – besser als mit Beethovens Melodie hätte die Einweihung des neu gestalteten Außengeländes an der Emil-Naumann-Grundschule in Sitten am Sonnabend gar nicht beginnen können. Bei schönstem Herbstwetter und vor rund 200 Besuchern weihte Schulleiterin Silke Rasch Sportplatz und Spielgeräte ein.