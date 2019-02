Döbeln/Mittelsachsen

Wenn an diesem Sonnabend auf Schloss Rochsburg bei Lunzenau eine ganz besondere Ausstellung ihre Pforten öffnet, dann ist dort die Döbelner Region unterrepräsentiert. „Lieblingsstücke – eine mittelsächsische Produktschau“ heißt die Ausstellung. Mehr als 60 Unternehmen aus dem gesamten Landkreis präsentieren dabei ihre Erzeugnisse. Aus dem Altkreis Döbeln sind gerade mal vier Firmen dabei, aus dem benachbarten Striegistal zwei. Nicht einmal zehn Prozent der teilnehmenden Betriebe kommen also aus der Döbelner Region.

Was es in Mittelsachsen alles gibt

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises ließ im vergangenen Jahr eine gedruckte Produktschau erarbeiten. „Wir hatten dazu aufgerufen, sich zu beteiligen“, erklärt der Pressesprecher des Landratsamtes, André Kaiser, wie sich der handliche, 92-seitige Katalog mit Inhalt füllte. Nach dem Motto „Was es in Mittelsachsen alles gibt“ ist ein Einkaufsführer entstanden, dessen Bandbreite von Spielzeug und Mode über Wohnaccessoires und Dekorationsartikel bis hin zu Baumaterialien und Kosmetik reicht. Dieser bildete dann die Grundlage für die Sonderschau. „Die positive Resonanz der Unternehmen brachte uns schnell auf die Idee, eine Ausstellung zu organisieren“, sagt Lothar Beier, 1. Beigeordneter und Chefwirtschaftsförderer im Landkreis. Wobei die Resonanz aus dem Altkreis Döbeln offenbar recht verhalten war.

Kerateam, Elektrowärme, Knobloch Nf.

Aus Leisnig präsentiert sich Kerateam, das größte Fliesenwerk Deutschlands. Trotz jedes Jahr neu herauskommender Kollektionen sind die Klassiker in Weiß und Creme die Dauerbrenner, wie Marketing-Teamleiterin Katrin Roßner in der Broschüre verrät. Die Döbelner Elektrowärme und die Firma Max Knobloch Nachf. vertreten die Stadt Döbeln in dem Katalog und auch bei der Sonderausstellung auf Schloss Rochsburg. Aus Marbach ist die Seifenmanufaktur Frische Erleben dabei.

„Alle in der Broschüre vertretenen Unternehmen sind auch in der Ausstellung mit einem Produkt dabei“, sagt Sprecher André Kaiser. Durch die mediale Begleitung seien für die Sonderschau noch einige weitere Unternehmen hinzugekommen. Das betrifft zum Beispiel die Tischlerei Dirk Korte aus Tronitz (Gemeinde Großweitzschen).

Bis 24. März geöffnet

Die Sonderausstellung „Lieblingsstücke...“ eröffnet am 2. Februar, 11 Uhr, auf Schloss Rochsburg. Sie ist bis zum 24. März zu sehen. Am Eröffnungstag laden kleine Mitmach-Aktionen wie Filzen, Schiefermalerei, Spinnen und Nähen zum Verweilen ein; außerdem sind Vertreter der beteiligten Unternehmen vor Ort und Instagram-Model Marie-Luise Wintermantel setzt die Exponate gekonnt in Szene.

Von Olaf Büchel