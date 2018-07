Schon in der Freiberger Unterkunft habe die irakische Familie das Haltungsverbot von Haustieren missachtet. Davon geht die Ausländerbehörde beim Landratsamt Mittelsachsen aus. Das Amt will die Tierhaltung auch in Leisnig weiter verbieten. Die Fraktion der Links-Partei im Kreistag will sich für die Familie stark machen.