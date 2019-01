Manchmal fragt man sich, was Elternhäuser ihren Kindern beibringen. Dass Pubertierende freihändig aufs Schulklo gehen können, ohne eine Sauerei zu hinterlassen, kann man eigentlich von einem Schüler der Oberschule voraussetzen. Deshalb muss man sich tatsächlich fragen, was der größere Skandal ist? Dass die Oberschule Am Holländer in Döbeln die Jungen-Toiletten abschließt und wer muss den Schlüssel beim Lehrer vorher holen und danach wieder abgeben muss. Oder ist es die Tatsache, dass einige Mitschüler in ihrer Umgebung hausen wie die Tiere und die Toiletten aussehen, wie ein Autobahnklo im Nirgendwo.

Fakt ist aber: die Sauerei trifft immer die Falschen. Nämlich jene Schüler leiden darunter, die gern auf gepflegte Toiletten gehen wollen, wenn die Aufregung vor einer Klassenarbeit sie noch mal aufs stille Örtchen treibt.

Nun sind Schultoiletten irgendwie für jedermann keine Orte, die mit positiven Erinnerungen behaftet sind. Doch aktuell mehrt sich das Gefühl, dass bei zu vielen Menschen die Achtung vor Werten verloren gegangen ist. Das zeigt sich am gesprengten Schulbriefkasten oder an Schmierereien an der Turnhalle in Döbeln-Nord genauso wie an Dreckecken im Stadtgebiet und an Unmengen von Zigarrettenstummeln im Innenstadtpflaster. Die Oberschule hat dieses Problem eben nicht alleine.

th.sparrer@lvz.de