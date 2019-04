Döbeln

Die Kapazität der Oberschule Am Holländer in Döbeln reicht auch für die nächsten Jahre aus. Davon ist Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer ( CDU) überzeugt. Das Stadtoberhaupt präsentierte auf der jüngsten Stadtratssitzungen der Stadtverwaltung vorliegende Zahlen und Prognosen zur Entwicklung der Schulen im Stadtgebiet.

Die Fraktion „Wir für Döbeln“ hatte beantragt, dass die Verwaltung eine umfangreiche Zahlen- und Datensammlung vorlegt, damit das Thema Schulen im Komplex behandelt werden kann. Dietmar Damm, Fraktionschef von „Wir für Döbeln“. Denn für die Grundschule in Döbeln-Ost soll eine neue moderne Lösung gefunden werden. Für die Förderschule ebenso, die aktuell unter akutem Platzmangel leidet. Beide Themen beschäftigen derzeit alle Fraktionen.

Bisher sind 69 Schüler für neue 5. Klassen angemeldet

Aber auch Döbelns einzige Oberschule in Döbeln-Nord soll nach den Zahlen, die der Fraktion von „Wir für Döbeln“ vorlagen, bald aus allen Nähten platzen. Deshalb brachte Dietmar Damm auch die frühere Mittelschule am Körnerplatz, die heute als Außenstelle des Lessing-Gymnasiums genutzt wird, als Ausweich ins Gespräch. Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer widerspricht diesen Zahlen und legt aktuelle Anmeldezahlen vor. Demnach sind für das im August beginnende neue Schuljahr an der Oberschule 69 Fünftklässler angemeldet. Weil darunter drei Inklusionsschüler mit höherem Förderbedarf sind, erhöht sich die Schülerzahl rechnerisch auf 73,5. Die Maximalkapazität der dreizügigen Oberschule liegt bei 84 Schülern pro Jahrgang. In den letzten Jahren waren jeweils zwischen 74 und 82 Fünftklässler in Döbeln-Nord angemeldet worden. Selbst wenn in die nächsten Jahren die Anmeldezahlen mal über 84 steigen sollten, sei das Schulgebäude mit 21 Unterrichtsräumen, 13 Fachkabinetten und drei größeren Gruppenzimmern groß genug, um für zwei Jahrgänge auch mal mit vier Klassen pro Jahrgang betrieben zu werden. So sei ein Auslagern von Oberschülern an die Körnerplatzschule kein Thema, weil unnötig. Nach den Prognosen des Freistaates sollen die Schülerzahlen nach einem kurzen Hoch, ab 2022/23 sogar wieder deutlich sinken.

Geburtenhoch in Döbeln

An den Grundschulen ist das Geburtenhoch schon angekommen. In diesem Jahr wird es an Döbelner Grundschulen zehn neue erste Klassen geben. Je zwei in Großbauchlitz, Döbeln-Nord, Döbeln-Ost und an der Kunzemann-Grundschule. Je eine in Mochau und an der Freien Evangelischen Grundschule Technitz. Und so wird es auch in den nächsten Jahren bleiben. Denn 2017 gab es in Döbeln eine Rekordgeburtenzahl von 221 Kindern. Im vergangenen Jahr wurden in Döbeln 178 Kinder geboren. Auf diesem Niveau wird es wohl ein paar Jahre bleiben.

Schule-Ost und Förderschule werden Investitionsschwerpunkte

Vor diesem Hintergrund bleiben die beengte Lernförderschule auf dem Schlossberg und die sanierungsbedürftige Grundschule Döbeln-Ost die großen Themen, die der im Mai neugewählte Stadtrat anpacken muss. Egerer stellte dazu schon einige Vorarbeiten der Verwaltung vor. So soll in Döbeln-Ost auf den Flächen zwischen Oberfriedhof und Kinderkrippe eine neue Grundschule gebaut, das jetzige, 50 Jahre alte Schulgebäude für die Förderschule saniert und für beide Schulen eine neue Turnhalle gebaut werden. Zehn Millionen Euro für die Grundschule, drei Millionen für die Turnhalle und sieben Millionen Euro für die Sanierung der alten Schule zur modernen Förderschule sagen die Kostenschätzungen voraus. Bei einer Förderquote von 60 Prozent kommen auf die Stadt rund neun Millionen Euro Eigenmittel zu. Für den Oberbürgermeister steht deshalb fest: „Das geht nicht auf einmal.“. Die Stadt hat aktuell 8,7 Millionen Euro als Rücklage auf der hohen Kante. Diese abzuschmelzen, hält Egerer für Wahnsinn. Dann hätte die Stadt keinen Handlungsspielraum mehr. Deshalb könnte es in Döbeln-Ost voraussichtlich 2021 mit dem Grundschulneubau losgehen und dann schrittweise weiter.

Von Thomas Sparrer