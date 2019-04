Leisnig

Bei den Pflaumen, Süßkirschen und Birnen ist es schon so weit und auch bei den Äpfeln ist es zu beobachten: Die Obstbäume lassen dieses Jahr schon sehr zeitig die ersten Blüten sehen.

Wie aus dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mitgeteilt wird, haben der milde Winter und das warme Frühjahr zu einem sehr frühen Aufbruch der Apfelknospen geführt. „Das ist in diesem Jahr ebenso zu beobachten wie bereits vor zwei Jahren“; bestätigt Jan Kalbitz, Vorstand der Obstland Dürrweitzschen AG. bereit im Frühling 2017 sei ein sehr zeitiger Blühbeginn zu verzeichnen gewesen.

Frühe Blüte, gefährlicher Frost

Aus der Sicht des Obstbauern habe das Phänomen zwei Seiten, so Kalbitz: „Je eher die Blüte, um so gefährlicher sind auch die Fröste.“ Auch dafür war der April 2017 ein Exempel.

Dass es im Frühling eher warm wird, sei ein Ausdruck klimatischer Veränderungen . „Die Baumblüte kommt seit zwei bis drei Jahrzehnten immer etwas früher. Man sieht das auch daran, dass die Blütenfeste vor 20 bis 30 Jahren etwa Anfang, Mitte Mai gefeiert wurden, die Baumblüte heute sehr viel früher einsetzt.“

Insgesamt bedeutet das für den Obstbau: „Man muss im Winter schneller schneiden. Das zieht generell andere produktionstechnische Abläufe nach sich und es eröffnet zudem die Möglichkeit, Sorten zu pflanzen, die vor ein paar Jahren in hiesigen Breiten nicht denkbar waren. Das ist im Übrigen am Rhein genauso wie in Sachsen.“

Sortenkultur rückt nach Norden

Die gesamte Sortenstruktur verschiebe sich von Süd nach Nord. Lässt sich der Obstbauer darauf ein, muss er den Spagat wagen: Er kann neue Sorten anbauen, muss aber dann auch mit den um so gefährlicheren Blütenfrösten umgehen.

Die längeren Vegetationszeiten haben dafür gesorgt, dass bei der Obstland Dürrweitzschen AG zum Beispiel die Apfelsorte Braeburn angebaut werden kann. „Normalerweise gedeiht diese Sorte in südlichen Gegenden, im Obstland stand sie zuerst am Südhang, konnte etwas später auch in anderen Lagen gepflanzt werden.“

Phänomen gilt für Haselnuss bis Raps

Letztlich sei die frühere Blüte als Phänomen nicht allein bei Äpfeln oder generell bei Obst zu beobachten, sondern von der Haselnuss über die Schneeglöckchen bis hin zum Raps.

Wie aus dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie weiterhin informiert wird, erwarten Experten in diesem Jahr für den gesamten Freistaat einen außergewöhnlich frühen Beginn der Apfelblüte.

Der milde Winter und das warme Frühjahr haben zu einem sehr frühen Aufbruch der Apfelknospen geführt. Auch auf den Pillnitzer Versuchsflächen befinden sich die Knospen derzeit in einem Stadium, bei dem die ersten farbigen Blütenblätter sichtbar sind. Das deute auf eine außergewöhnlich frühe Apfelblüte in den nächsten Tagen hin.

Die Vegetation ist inzwischen soweit fortgeschritten, dass laut Einschätzung der Obstbauexperten des Landesamtes die Apfelblüte zwischen dem 12. und 17. April einsetzen wird. Das sind ein bis anderthalb Woche früher als im langjährigen Durchschnitt. Das LfULG beruft sich dabei auf eine statistische Beobachtungsreihe zur phänologischen Entwicklung des Apfels, die es seit Beginn der Anbauversuche im Jahr 1992 in Pillnitz führt.

Für Obstbauern, aber auch für Haus- und Kleingärtner ist der Termin der Apfelblüte von enormer Bedeutung. Sowohl die Fruchtqualität als auch die Neigung zum sogenannten Junifruchtfall werden entscheidend von der Bestäubung beeinflusst.

Insektenfreundliche Umwelt schaffen

Ist es warm und trocken, stehen die Weichen auf Grün. Bei kühlem, regnerischem Wetter hingegen fliegen kaum Insekten, so dass die Bestäubungsleistung deutlich absinkt mit der Folge eines starken Fruchtfalls im Juni.

Um die Bestäubungsleistung insgesamt zu erhöhen, empfiehlt das Landesamt, eine insektenfreundliche Umgebung zu schaffen. Einfach umzusetzen sei zum Beispiel die Aussaat von Blühwiesen und Bienenweiden, aber auch die Installation von Rückzugsgebieten wie Steinhaufen, Hecken oder Insektenhotels.

Von Steffi Robak