Was bei der Obstland Dürrweitzschen AG vom Feld und Baum kommt, liegt bei Jan Kalbitz und Mathias Möbius in guten Händen: Seit 1. Juli haben sie an der Vorstandsspitze das Sagen. Obstland soll eines Tages vollständig als Bio-Marke wahrgenommen werden. Die Vision: Die Marktführerschaft in Mittelsachsen bei frischen Früchten und Säften.