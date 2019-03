Waldheim/Döbeln

Das lief ja wie gedruckt. 20 Schüler der Klasse 7a der Waldheimer Oberschule waren neulich in Döbeln. Sie beteiligten sich an einem Projekt des Kulturraumes Mittelsachsen/ Erzgebirge. Das heißt „kulturPASSt“. Es ist eine Initiative, die Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme an kulturellen Angeboten mit einem Kulturpass belohnt. Um den Kulturpass am Ende des Schuljahres zu erhalten, müssen die Schülerinnen und Schüler an mindestens drei Angeboten teilnehmen. Die Angebote sind über einen Katalog wählbar. Anfallende Fahrtkosten, Teilnehmergebühren beziehungsweise Honorare und Materialkosten übernimmt der Kulturraum.

In Döbeln nahmen die Waldheimer Oberschüler an einem Workshop teil, den das Stadtmuseum organisiert hatte. Günter Wittwer vom Chemnitzer Künstlerbund e.V. führte die Siebentklässler in die Kunst der Druckgrafik ein. Weil da gerade genügend Platz ist, fand das in der Ratskellerdiele statt. Der Oederaner ist Diplom-Formgestalter und seit der Wende als freischaffender Künstler und Designer tätig. Die Schüler gestalteten unter seiner Anleitung sogenannte Exlibris. Das sind kunstvoll gestaltete Einlegeblätter für Bücher, die auf dessen Eigentümer hinweisen. „Wir haben dazu das Hochdruckverfahren angewendet“, erläuterte Günter Wittwer. Das heißt nicht etwa, dass hoher Druck im Spiel ist, sondern dass die Farbe an erhöhten Stellen der reliefförmigen Druckplatte haftet und aufs Papier abfärbt – so wie bei Kartoffelstempeln. Allerdings schnitzten die Schüler ihre Motive auf Linoleumplatten. Das ist ja gewissermaßen auch ein Naturprodukt, weil es zu großen Teilen aus Leinöl besteht.

Leider musste auch der Rettungswagen kommen und eine Schülerin abholen. Sie hatte sich nicht etwa in die Hand geschnitten – sie war gestürzt. Sie ist aber wieder okay, wie Gisela Schöne die Klassenlehrerin der 7a sagt. Im April absolvieren die Schüler die 3. Station für den Kulturpass. Da geht es um Soundpainting.

Von Dirk Wurzel