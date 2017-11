Oratorium Paulus in Leisniger Kirche

Leisnig. Es ist das ambitionierteste kirchenmusikalische Vorhaben der vergangenen Jahre, was sich die Kantoren Holger Schmidt aus Leisnig und Markus Häntzschel aus Döbeln da vorgenommen haben. Felix Mendelssohn Bartholdys „Paulus“ stemmen beide in Koproduktion ihrer Kantoreien, als Dirigenten wechseln sie sich ab, wobei das Recht der Premiere in Leisnig Schmidt erhält, während Häntzschel am nächsten Sonntag die Döbelner Aufführung leiten wird.

Kein Bericht vom Märtyrertod

Die Geschichte jenes Mannes, der für den Aufbau der christlichen Kirche unschätzbare Verdienste erwarb, in die dramatische Form des Oratoriums zu gießen, war schon für Mendelssohn nicht einfach.

Denn der außergewöhnliche Anfang der Lebensgeschichte des Apostels, wie er zunächst als Saulus Christen verfolgt, dann in einer Vision von Christus selbst zur Nachfolge berufen wird und mit der gleichen Leidenschaft nun Menschen bekehrt, ist zwar in der Bibel gut dokumentiert. Doch je weiter man liest, umso größer werden die Lücken – vom Märtyrertod berichtet die Bibel überhaupt nicht. Als wären diese Lücken nicht schon groß genug, reißt Holger Schmidt noch ein paar weitere, wenn er einige zum Teil auch inhaltlich wesentliche Sätze kürzt. Was schade ist, denn für solch eine Aufführungspraxis im Geist des vorigen Jahrhunderts gibt es bei einem nicht einmal zweieinhalbstündigen Oratorium keinen Grund.

Bis zuletzt konzentriert gesungen

Es soll der einzige Wermutstropfen bleiben im Rahmen einer Aufführung, die zeigt, wozu Kirchenmusik fähig ist, wenn sich zwei leistungsfähige Chöre mit dann mehr als 50 Sängern zusammenschließen. Schön, dass die Leisniger dies zu schätzen wissen, denn die Kirche ist gut gefüllt. Das Lob gebührt jedoch in erster Linie den vokalen Interpreten: Der Chor singt die gewaltige Partie bis zuletzt konzentriert und voller Spannung, Anspruchsvollstes wie die in höchster Lage singenden Frauen als „Vox Christi“ sind auch dank der guten Akustik in der Matthäikirche an diesem Abend regelrechte Preziosen, der Männerchor gestaltet seinen umfangreichen Part im brodelnden Volkschor vor der Steinigung des Stephanus mit adäquater Klangwucht. Auch die Gesangssolisten überzeugen: Sopran Christina Elbe präsentiert sich trotz kleinerer Intonationstrübungen mit warmer und kraftvoller Stimme.

Hörenswerter Mezzosopranpart von Friederike Brendler

Die Gymnasiastin Friederike Brendler gestaltet den Mezzosopranpart hörenswert klar. Tenor Patrick Grahl betont deutlich artikulierend die dramatischen Aspekte, während Johannes Schmidt die Titelrolle gewohnt lyrisch und somit auch recht nachdenklich gestaltet. Begleitet wird das Ensemble vom Leipziger Symphonieorchester, das zwar mit schön homogenen Bläsern aufwartet, jedoch in Fragen der Tempi den Solisten und wohl auch dem Dirigenten den ein oder anderen Fallstrick auslegt.

