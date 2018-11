Region Döbeln

Mehr als 15 Stunden vor dem offiziellen Start in die fünfte Jahreszeit schmetterten die Haßlauer Jecken bereits das erste „Haßlau, Hellau!“ durch den Sonnenhof. „Frevel“ mag sich da der geneigte Knallhart-Karnevalist denken. Doch das ließ die KCH-Truppe vor gut gefülltem Saal gekonnt an sich abperlen.

Zeitmaschine schafft Vorsprung

Denn die Karnevalisten schufen sich mit einer selbstgebauten Zeitmaschine Abhilfe. Auf der Suche nach dem 11. November, 11.11 Uhr, feierten sich die Haßlauer durch eine Ära nach der anderen – von der Steinzeit in die 1970er-Jahre zurück in die Zukunft, vorbei an den 1980er-Jahren und immer vollgepackt mit Sketchen sowie Tanz- und Gesangseinlagen, bis sie letztlich doch zum Ziel gelangten und Bürgermeister Veit Lindner den Schlüssel zur Stadt abnahmen.

Motto von Haßlau lässt vieles offen

Der Zulauf spricht für das Engagement des KCH. „Der Auftakt ist allgemein eine schwere Veranstaltung“, gibt KCH-Präsident Oliver Rühle zu bedenken. „Nicht umsonst machen das außer uns nur noch Waldheim und Schrebitz.“ Umso begeisterter zeigten sich die Haßlauer beim Start in ihre 48. Saison ob des großen Interesses und der guten Stimmung. „Vier Jahreszeiten, die kennt ihr. Die fünfte feiern heute wir“ lautet das Motto, unter dem nun bis Aschermittwoch weitergefeiert wird. „Das Motto ist sehr offen gehalten, aber so können wir sehr viele verschiedene Ideen verwirklichen“, verkauft der KCH-Präsident den Slogan.

Alles wie immer: Leere Kasse in Leisnig

„Der Bürgermeister hat uns nicht enttäuscht: Er hat uns wieder eine leere Stadtkasse übergeben.“ Mario Richter, Präsident vom Carneval Club Leisnig und jahrelanges Elferratsmitglied, ist ja Kummer gewöhnt vom Leisniger „Obermeister“, wie sein Elferratkollege Hansjörg Oehmig das Stadtoberhaupt Tobias Goth in seiner Anmoderation schelmisch betitelt. Richter will keinen Zweifel daran lassen: „Wir werden sie ihm leer wieder zurück geben.“ An Richter händigt Tobias Goth pünktlich 11.11 Uhr nach dem in Leisnig üblichen Kanonenschuss die Stadtkasse und den Rathausschlüssel aus.

Einmarsch mit Nachwuchs-Bobbys

Zuvor waren Garde und kleine Funken standesgemäß hinter der Vereinsstandarte auf dem Markt einmarschiert. Dabei gaben an der Spitze des Zuges zwei Nachwuchs-Bobbys ihren Einstand, wie zu beobachten war. Um ihren närrischen Nachwuchs muss es den Leisniger Narren also nicht Bange sein. Gleiches gilt für die Garde beziehungsweise kleinen Funken. Zum Auftakt der fünften Jahreszeit, mit Gesang, Schunkeln und schmissigen Gardetanz-Klängen, dürfen sie in Leisnig nicht fehlen.

Vier närrische Flaggen über Leisnigs Marktplatz

Die Szenerie spielte sich in Leisnig unter konsequenter Faschingsbeflaggung ab, an der zu erkennen ist: Neben dem Carneval Club Leisnig sind hier der Kinder Carneval Club, die Bergnarren sowie die Blechkahnskipper aktiv. Am 11. 11. 11.11 Uhr begann zudem die Amtszeit des neuen Prinzenpaares Frank und Alexandra I. Frank Lohse und Alexandra Lohse sind die neuen närrischen Eminenzen der Stadt auf dem Berge.

Zur Galerie Die Narren reißen im gesamten Altkreis Döbeln die Macht an sich.

Von André Pitz und Steffi Robak