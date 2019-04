Hartha

In die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt zog am Donnerstag bereits der Osterhase ein. Kinder und Eltern durften sich austoben und beim Osterbasteln Nester und Figuren anfertigen.

Osterhasen aus Pappbecher oder Holz, Nester aus einer Schale oder Kränze aus Birkenästen – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Stockwerk für Stockwerk konnten sich die Kleinen und Großen an Basteltischen austoben, im Bilderbuchkino spannenden Geschichten lauschen, mit Pfeilen auf eine Hasendartscheibe werfen oder beim Eierlaufen mitmachen.

Die beiden zehnjährigen Mädchen Maya und Greta bastelten zu Beginn einen Osterkranz. Erzieherin Cornelia Wabst flocht ihnen den Kranz, so dass die beiden diesen nach Geschmack verzieren konnten. Vor allem die Federn fanden die zwei Mädchen toll und halfen sich gegenseitig die schönsten rauszusuchen. „Man kann sich kreativ austoben und steht nicht unter Zeitdruck dabei“, erzählt Maya.

Kita sucht immer nach neuen Bastelideen

Auch ihre Mutter war begeistert von der Veranstaltung, die die Kita jedes Jahr vor Weihnachten und Ostern organisiert. „Alle Eltern und Kinder kommen zusammen. Außerdem wird nicht mehr so häufig daheim gebastelt. Es ist schön, dass die Kinder hier die Möglichkeit dazu haben. Die Großeltern freuen sich auch, wenn sie das Ergebnis geschenkt bekommen“, sagte Anja Wagner. Die Kita gebe sich jedes Mal viel Mühe und hätte immer neue Bastelideen parat. „Wir versuchen an jeder Station anderes Bastelmaterial anzubieten. Es ist vor allem einfaches Material“, erklärte Wabst. Stoffe, die zu kurz seien, für Osternester aber lang genug, könnten die Kinder so verwerten, andernfalls kämen diese in den Müll.

Der vierjährige Eric bastelte an einer anderen Art von Osternest. Dafür bekam er einen Kranz den er um eine Glasschale stülpte. Steckmasse klebte er in die Schale und beschmückte diese mit Buchsbaumästen, künstlichen Blumen und kleinen Küken. Es sei für die Stube, wie der Kleine berichtete, damit seine Eltern es sich immer ansehen könnten. „Das habe ich ganz alleine gemacht“, sagte Eric stolz als er fertig war und sein Vater zu ihm und seiner Mutter kam.

Eltern helfen an den Basteltagen mit

Kinder, die ohne Eltern zum Osterbasteln kamen, wurden auch von den anderen Müttern und Vätern betreut, etwa wenn sie Nägel in Holzscheiben an der Werkbank hämmerten oder mit der Heißklebepistole arbeiten mussten.

Wer eine Verschnaufpause vom Basteln und Spielen brauchte, bediente sich am Kuchenbasar. Das Gebäck brachten die Eltern mit. Wer wollte, konnte eine Spende in die Spardose werfen, denn die Kita sammelt an den Basteltagen immer Geld für gemeinnützige Einrichtungen oder Aktionen. Diesmal sind die Spenden für das Hortfest gedacht.

„Das Basteln ist eine andere Art der Zusammenarbeit mit den Eltern und Kindern“, sagte Wabst. Die besonderen Basteltage würden gut angenommen werden. Auch am Donnerstag sagten nur sehr wenige der 85 Kinder ab. Die meisten saßen zum Basteln verteilt in der Villa Kunterbunt.

Von Nicole Grziwa