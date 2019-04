Leisnig

Gute Stimmung, viele Gäste, Spielmöglichkeiten für die Kinder, Musik – der Feuerwehrverein Leisnig hat für alles gesorgt, damit es am Gründonnersdonnerstag ein schöner Abend wird. Und das ist es auch. Für einen unfreiwilligen Einsatz sorgt lediglich der Hauptakteur des Abends, nämlich das Feuer. Es droht auf einen Teil der Flutlichtanlage vom Sportplatz überzugreifen.

Am Vormittag erst aufgeschichtet aus Einwegpaletten von Kera-Team, ist der Stapel recht ansehnlich gebaut. Das Feuer kommt in kurzer Zeit gut in Gang. Der nur leichte Wind steht so, dass der Qualm nicht zu den feiernden Gästen zog, sondern Richtung Wiese.

Doch in dieser Richtung steht eben auch einer der Masten für die Flutlichtanlage vom Sportplatz an der Linde, wohin traditionell zum Osterfeuer eingeladen wird. Die Flammen kommen den Scheinwerfern dann gefährlich nahe. Deshalb entscheidet René Gentzsch etwa zehn Minuten nach Entzünden des Feuers: Wasser Marsch. Ein Feuerwehrfahrzeug steht in unmittelbarer Nähe bereit.

Der Mast soll gekühlt beziehungsweise so angefeuchtet werden, dass er möglichst keinen Schaden nimmt. Aus zwei Strahlrohren zielen Kameraden auf das Metall.

Als das Feuer ein Stück niedergebrannt ist, kann der unvorhergesehene Einsatz beendet werden. Augenscheinlich konnte das Feuer dem Flutlichtmasten nichts anhaben. „Wir werden noch sehen, ob etwas defekt ist“, sagt Bernd Starke. Der Leisniger Stadtwehrleiter ist gleichzeitig Stadtelektriker.

Das Fest läuft normal weiter. Der Abstand der Sitzgelegenheiten, Getränke- sowie Grillstände ist groß genug, dass niemandem etwas geschehen konnte – im Grunde für die Zuschauer eine spannende Einlage.

Gezeigt hat sich, dass bei einem großen Feuer im Freien die Vorsicht nicht groß genug sein kann und ein Feuerwehrauto in unmittelbarer Nähe eine sichere Bank ist. Die Kameraden haben auch sofort dafür gesorgt, dass ihre Wasserreserven wieder aufgefüllt wird.

Von Steffi Robak