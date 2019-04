Region Döbeln

Feuern oder nicht feuern zu Ostern, das ist hier die Frage. Wer es tut, muss gut vorbereitet sein darauf, damit die Flammen nicht eigene Wege gehen. In Leisnig mussten Feuerwehrleute Gründonnerstag die Schläuche ausrollen: Das Osterfeuer drohte die Flutlichtanlage vom Sportplatz zu beschädigen.

Generell sorgt die Trockenheit für Waldbrandwarnstufe 3 im Landkreis Mittelsachsen, was bedeutet: Mittlere Waldbrandgefahr. Welche Warnstufe aktuell herrscht, muss jeder selber im Blick haben, der unter freiem Himmel etwas abbrennen will. Verfolgt werden kann das auf den Internet-Seiten vom Sachsenforst.

Osterfeuer geschätzt und gefährlich

Wie mit Verboten umgegangen wird, liegt bei der Kommunalverwaltung, oberste Polizeibehörde in der Kommune ist der Bürgermeister. Der Altkreis Döbeln steht exemplarisch dafür, wie unterschiedlich Kommunen die Frage handhaben.

Schließlich werden Osterfeuer vielerorts sehr geschätzt als engagiert vorbereitete öffentliche, aber auch private Veranstaltungen. Im Altkreis geht es relativ locker zu, wohingegen bei den nördlichen Nachbarn teils rigide entschieden wird. Die Trockenheit stoppt etliche Osterfeuer rund um Leipzig.

In Leisnig beantragten rund 60 Antragsteller, über Ostern ein Feuer im Freien entfachen zu dürfen. Uwe Dietrich vom Ordnungsamt: „Innerhalb der Verwaltung wurde am Donnerstag darüber intensiv und auch kritisch diskutiert. Zum einen wollen wir niemandem das Osterfest vermiesen. Zum anderen ist es in der Verwaltung personell nicht zu leisten, innerhalb von einem oder zwei Tagen mehr als 60 Antragsteller erneut zu kontaktieren und auf die Warnstufe hinzuweisen.“

Risiken wie Funkenflug oder eine anderweitige Ausbreitung der Flammen zu unterbinden, liege generell in der Verantwortung dessen, der feuert. Gründonnerstag hatten dafür die Feuerwehrleute beim eigenen Osterfeuer vorsichtshalber selber Hand angelegt. Zuvor schlugen Flammen immer wieder in Richtung Flutlicht-Mast.

Erhöhte Vorsicht bei Waldbrandgefahr gelte, wie die Bezeichnung aussagt, für das Verhalten im Wald bei Trockenheit – wenngleich es dann auch außerhalb des Waldes trocken sei und auch dort besondere Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer zu herrschen habe.

Generell müsse ein Mindestabstand vom mehr als 100 Metern zum nächsten Wald eingehalten werden. Das bestätigt Ronald Köllner, Förster im Klosterbuch Forst. In Leisnigs Verwaltung wird für die nächsten Anlässe von Traditionsfeuern in Erwägung gezogen, im Genehmigungsschreiben explizit darauf hinzuweisen, ab welcher Warnstufe die erteilte Feuergenehmigung automatisch erlischt.

In Döbeln ist Schluss ab Warnstufe 4

Diesen Weg beschreitet Döbeln: Antragstellern, die ein Osterfeuer genehmigt bekamen, wurde mitgeteilt, dass die Genehmigung ab der Waldbrandwarnstufe 4 ihre Gültigkeit verliert. Dazu verständigte sich das städtische Ordnungsamt zuvor mit dem Landratsamt. Gegenwärtig gilt für Döbeln und Umgebung die Waldbrandwarnstufe 3. Ob oder wann die 4 eintritt, muss der Bürger selbst kontrollieren. Für Döbeln mit allen zugehörigen Ortsteilen wurden 48 Osterfeuer genehmigt.

Auf der Homepage des Landkreises Mittelsachsen sind umfangreiche, aktuelle Informationen zu Waldbrandwarnstufen einsehbar. Darauf wird in der Genehmigung hingewiesen. Auf der Landkreis-Homepage wird ebenfalls auf die Sachsenforst-Homepage verlinkt.

Feuern ja, aber nur in der Feuerschale

Die Gemeindeverwaltung Ostrau, wo unter anderem der Heimatverein von Jahna ein Osterfeuer anmeldete, wies die dortigen Veranstalter kurz vorm Wochenende extra erneut darauf hin: Bei Warnstufe 3 sind offene Feuer verboten, es sei denn, sie werden in einer Feuerschale entfacht. Jeder wird aufgefordert, sich selbst zu erkundigen nach der Warnstufe und sich entsprechend zu verhalten.

Die Nachbarn nördlich von Mittelsachsen handhaben die Frage nach Verbot oder nicht teils rigoros. So gilt in Naunhof: Lagerfeuer ist ab Waldbrandstufe 3 verboten, auch wenn es zuvor genehmigt wurde. So steht es im Merkblatt für Veranstalter genehmigter Feuer. Man beobachtet die tagesaktuelle Warnstufe, so die dortige Stadtsprecherin Anja Lohn. Die Stadt Wurzen schlägt sich mit derlei Eventualitäten nicht herum: „In Wurzen und seinen Ortsteilen gibt es gar keine genehmigten Feuer“, sagt Stadtsprecherin Cornelia Hanspach.

Von Steffi Robak, Martin Lange