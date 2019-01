Region Ostrau

Eine gute und eine schlechte Nachricht für die Bewohner der Gemeinde Ostrau, die im Telefonvorwahlgebiet Mügeln (034362) leben: Entgegen der Tradition die gute zuerst – die Region wurde bei der Planung des Breitbandausbaus nicht vergessen. Das schnelle Internet kommt.

Die schlechte: Wann das wird, kann derzeit niemand genau sagen. „Wir sind da aktuell in der Prüfung“, sagt Hendrik König, verantwortlich für den Infrastrukturvertrieb Region Ost der Telekom, auf Anfrage der DAZ. Zugleich bestätigt er, dass es definitiv einen Unterschied gebe beim Breitbandausbau in der Gemeinde Ostrau, der sich an den verschiedenen Vorwahlbereichen festmachen lässt.

Kein Ausbau nach politischen Grenzen

Der größte Teil der Kommune gehört zum Vorwahlbereich 034324, der auch die Gemeinde Zschaitz und Ortsteile von Lommatzsch umfasst. Die früheren Gemeinden Kiebitz und Schrebitz gehören jedoch zum Mügelner Vorwahlgebiet.

Insgesamt zählen dazu die Ortsteile Töllschütz, Döhlen, Sömnitz, Däbritz sowie die Häusergruppe in Kroppach und Teile von Obersteina. „Wir bauen immer ortsnetzkennzahlenweise aus, nicht nach politischen Grenzen“, erklärt Hendrik König.

Nordsachsen bildet Ausbaugebiete

Das ist im Falle der Gemeinde Ostrau zusätzlich schwierig, da das Mügelner Ortsnetz nicht nur außerhalb der Gemeinde-, sondern auch der Landkreisgrenze liegt. Der Landkreis Nordsachsen hat für den geförderten Breitbandausbau, den Land und Bund stemmen, förderfähige Regionen – so genannte Cluster – gebildet, zu dem auch das Mügelner Ortsnetz gehört.

Wie schnell der Ausbau hier vorangeht, hängt vom dortigen Vergabeverfahren ab. Im Ostrauer Vorwahlgebiet soll der Baustart für den geförderten Ausbau noch in diesem Jahr beginnen, so der Wunsch von Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU).

Eigenausbau derzeit geprüft

Wann das für die Ortsteile mit Mügelner Vorwahl der Fall ist, ist völlig offen. „Es gibt aber die klare Definition, wann die Gemeinde Ostrau fertig ausgebaut ist und das ist erst der Fall, wenn 97 Prozent der Haushalte erschlossen sind und da gehören die Ortsteile mit der Mügelner Vorwahl dazu“, stellt Schilling klar.

Doch auch der von der Telekom selbst finanzierte Ausbau wird in den am westlichen Rand der Gemeinde Ostrau gelegenen Ortschaften langsamer vorangehen als im Rest der Kommune. Hier hat König einen Abschluss der Arbeiten im April, spätestens jedoch bis Ende Juni dieses Jahres angekündigt (die DAZ berichtete).

Das gesamte Ausbaugebiet Ostrau/Zschaitz-Ottewig in der Übersicht (Stand: März 2017). Quelle: Gemeinde Ostrau

Für das Mügelner Vorwahlgebiet gibt es noch keinen konkreten Termin. „Da können wir bislang keinen Zeithorizont angeben. Die Verteilerkästen für das Mügelner Netz werden ja nicht nur für die Ostrauer Ortsteile genutzt, sondern auch für andere Haushalte“, sagt König.

Von Sebastian Fink