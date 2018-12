Ostrau

Letzte Ratssitzung des Jahres – das bedeutet in Ostrau immer auch Zeit für ein Fazit der Verwaltung. Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) blickte mit einer 60-seitigen Präsentation auf 2018 zurück. Und die enthielt einige aufschlussreiche Zahlen und Fakten zur aktuellen Lage der Kommune, zuvorderst die harten Zahlen.

Und die besagen, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen deutlich schlechter darstellen, als bei der Haushaltsplanung angesetzt. Knapp 837 000 Euro hat die Gemeinde eingenommen – weniger als zwei Drittel des Planansatzes von mehr als 1,2 Millionen Euro.

Mehr Einnahmen an anderer Stelle

Dennoch muss der Kommune finanziell nicht bange werden. Zum einen wegen der starken Rücklage von mehr als einer Million Euro, zum anderen wegen anderswo gestiegener Einnahmen.

So werden drei Viertel der Einnahmeverluste bei der Gewerbesteuer durch ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr bei Allgemeiner Schlüsselzuweisung (385 000 Euro), Investiver Schlüsselzuweisung (59 000 Euro) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (931 000 Euro) und Umsatzsteuer (297 000 Euro) ausgeglichen. Rechnet man die 70 000 Euro Investpauschale des Landes dazu, halten sich die Verluste in Grenzen.

2019 konservativer angegangen

Dennoch ist die Voraussicht auf 2019 an das derzeitige Ergebnis angepasst und dadurch deutlich konservativer. Bei der Gewerbesteuer rechnet die Kämmerei mit 875 000 Euro Einnahmen, bei der Investiven Schlüsselzuweisung wie auch bei den Anteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer mit Einbußen.

Auch die Kreisumlage soll trotz prozentualer Reduzierung rund 30 000 Euro mehr kosten. Dafür wird mit einem deutlichen Anstieg der Allgemeinen Schlüsselzuweisung um ein Drittel auf 500 000 Euro gerechnet.

Straßen beim Bauen im Fokus

Hinter den Zahlen stecken neben den laufenden Kosten für die Verwaltung mit allen Angestellten, auch in Kitas und Bauhof, einige Investitionen. Nachdem 2018 mehrere Vorhaben wie der Dorfplatz Pulsitz, der Radweg bei Wutzschwitz oder die Einfahrt zu Bauchs Gut fertiggestellt wurden, warten in den kommenden drei Jahren bis 2022 noch einige Projekte auf die Kommune.

Beim Straßenbau stehen die Delmschützer Straße und Am Kalkwerk in Ostrau, die Goldhausener Straße, Im Wiesengrund und Zur Maxe in Jahna, die Neue Bergstraße in Binnewitz und die Kalkstraße in Obersteina im Fokus. Der Dorfplatz Schrebitz soll außerdem erneuert werden.

Bei den Hochbauten sind die Kita Kiebitz, der Sportplatz mit Vereinsheim in Ostrau, der Feuerwehranbau in Ostrau, die Neugestaltung der Schäferei in Däbritz und der Spielplatz in Zschochau in Planung. Und es werden ein neues Multicar und mehrere Feuerwehrfahrzeuge gekauft.

Von Sebastian Fink