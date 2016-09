Ostrau. Am Wochenende steht Ostrau zum 18. Mal ganz im Zeichen der Kartoffel. Der gelben Erdknolle hat die Gemeinde als Synonym fürs Landleben ein ganzes Fest gewidmet. „Der ursprüngliche Gedanke war, ein Dorffest zu kreieren, das der Landwirtschaft in der Region Rechnung trägt“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Schon heute beginnen Bauhof-Mitarbeiter mit dem Aufbau des Festzeltes am Rand des alten Sportplatzes an der Döbelner Straße, in dem am Sonnabend das Radio-Duo Böttcher und Fischer seinen Auftritt hat. Vorher dürfen die Kinder der Jahnataler Wiesenstrolche zeigen, was sie können. Anschließend wird der diesjährige Kartoffelkönig gewählt – der Höhepunkt der beiden Festtage. „Jeder kann am Sonnabend bis 15 Uhr die größte Kartoffel von zu Hause mitbringen. Die ersten drei erhalten schöne Preise von der Ostrauer Agrar AG“, sagt Schilling, der jedes Jahr aufs Neue beeindruckt ist, wenn Bauern und Hobbygärtner zwei bis drei Kilo schwere Kartoffeln mitbringen.

Die Agrar AG nutzt das Fest, um Landmaschinen zu präsentieren und frisch geerntete Kartoffeln zu verkaufen. Auch auf dem Sportplatz zu sehen ist wieder altes Landgerät der Ostrauer Schlepperfreunde. Und die Rassegeflügel- und -kaninchenzüchter zeigen ihre Tiere zum Kaufen und Anfassen. Der Kinderförderverein ist mit seinem Kuchenbasar vor Ort. Wer ihn unterstützen will, bringt einfach selbst gebackenen Kuchen am Sonnabend ab 9 Uhr ins Festzelt.

Los geht es am Sonnabend um 10 Uhr mit dem Bauernmarkt und ländlichen Spezialitäten. Abends bringt traditionell die Eichholz-Discothek aus Noschkowitz die Besucher zum Tanzen und in der Nacht treten die Milkauer Schalmeien im Festzelt auf. Am Sonntag geht es ab 10 Uhr mit den Original Jahnataler Blasmusikanten und einer Linedance-Show weiter. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.



Von Sebastian Fink