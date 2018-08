Seit reichlich einer Woche lernen die 212 Roßweiner Grundschüler im Ausweich-Objekt. Das eigentliche Schulhaus am Weinberg haben die Bauarbeiter in Beschlag genommen. Die mit dem Mitteldeutschen Fachzentrum Metall und Technik gefundene Übergangslösung an der Döbelner Straße 69 ist nicht die schlechteste.