Region Ostrau

Jahrzehnte alt, leer stehend, abbruchreif – diese Beschreibung trifft in der Gemeinde auf einige Gebäude zu. Weil aus den oftmals einst stattlichen Häusern wie dem Rittergut Zschochau oder den Gasthöfen in Jahna und Obersteina unschöne Schandflecken für die Kommune geworden sind, deren Sanierung nicht mehr bezahlbar oder sinnvoll ist, sollen sie verschwinden.

Dafür tut die Verwaltung nun die ersten Schritte. „Die Arbeitsgemeinschaft Dorfentwicklung hatte ihre erste Sitzung. Im Rahmen der Fortschreibung unseres Dorfentwicklungskonzeptes haben wir ein Muster für ein Kataster erstellt, in dem abrissreife Objekte gesammelt werden“, sagt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Sieben Mitglieder in der AG Dorfentwicklung

Neben ihm sitzen die Ratsmitglieder Heike Grundmann, Katrin Leipacher und Ralf Vogt sowie Friedensrichter Matthias Jönzen, Apothekerin Ina Hermann und Vicky Kaiser in der AG Dorfentwicklung. Sie wollen sich künftig einmal im Quartal treffen, um den Fortschritt der angeschobenen Projekte zu besprechen.

Der alte Gasthof in Jahna hat eine Besitzerin, die bislang aber nicht mit der Gemeinde zusammenarbeitet. Quelle: Sven Bartsch

Die Abrisshäuser stehen zu Beginn ganz oben auf der Tagesordnung. Die Aufnahme in das Kataster ist dabei der erste Schritt. Gebäude, Flurstücksnummer und der Umriss des Grundstückes werden dabei erfasst.

Grundstücke neu entwickeln

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gemeinde selbst Besitzer ist oder nicht. Das ist meist ohnehin nicht der Fall. „Die Erfassung erfolgt unabhängig vom Besitzer. Sie ist eine Absichtserklärung seitens der Gemeinde, dass das Gebäude stört. Was letztlich wirklich weg soll, entscheidet der Gemeinderat“, sagt Schilling.

Der Gasthof Obersteina steht seit langem leer. Eine Wiederbelebung scheint derzeit ausgeschlossen. Quelle: Sven Bartsch

Das Kataster ist zugleich die Voraussetzung, um künftig für einen Abriss und die folgende Entwicklung von Grundstücken Fördermittel zu erhalten. „Ziel ist es, Objekte anderweitig zu entwickeln, beispielsweise wie die Eschkemühle in Ostrau oder die frühere Oberschule in Obersteina“, sagt der Bürgermeister.

Besitzer bewegen sich meist nicht

Werden Flächen dauerhaft entsiegelt, kann die Gemeinde dafür sogar Punkte für das Ökokonto des Landkreises bekommen, die man wiederum an Bauwillige verkaufen kann, die anderswo im Gemeindegebiet Flächen versiegeln.

Das Rittergut in Zschochau war einst dörfliches Zentrum und ist heute nur noch eine leere Hülle. Quelle: Sven Bartsch

Problematisch bleibt allerdings die Rolle der Hausbesitzer. Mit der Eigentümerin des Gasthofes in Jahna ist die Kommune seit Monaten in Kontakt, um eine Veränderung an dem baufälligen Gebäude zu bewirken - bislang erfolglos. Ähnlich gestaltet sich dies in anderen Fällen.

Neue Dorfmitte geplant

Erst wenn Gefahr in Verzug ist, kann die Gemeinde per Ersatzvornahme – einem erzwungenen Abriss – reagieren. Doch ist das zum einen eine Geduldsfrage. Zudem bliebe man zum anderen zumeist auf den Kosten sitzen.

Doch die AG Dorfentwicklung beschäftigt sich auch mit anderen Fragen. So soll in Ostrau eine neue dörfliche Mitte entwickelt werden, mit Einkaufsmöglichkeiten und mehr Grün an der Karl-Marx-Straße.

Zudem sind ortsübergreifende Rad- und Wanderwege geplant, die Ortschaften wie Zschochau besser anbinden und die Geschichte der Kalkabbauregion touristisch erfahrbar machen sollen.

Von Sebastian Fink