Ostrau und Kiebitz alles voll bis unters Dach

Voll bis oben hin: Bei den Jahnataler Wiesenstrolchen in Ostrau und auch im Haus der Sonnenkinder in der Außenstelle in Kiebitz brummt der Laden. Die Kapazität ist in beiden Einrichtungen nahezu ausgeschöpft. Doch was wird, wenn zusätzlicher Platz benötigt wird? Bürgermeister Dirk Schilling hat schon eine Idee.