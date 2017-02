Ostrau. Geht es der Gemeinde wirtschaftlich gut, sollen auch die Vereine profitieren, die für Leben in den Orten sorgen. Mit dieser Grundeinstellung hat die Verwaltung der Kommune für dieses Jahr knapp 16 700 Euro für die Vereinsförderung als freiwillige Leistung in den Haushalt eingestellt – 4700 Euro mehr als üblich, allerdings auch knapp 6000 Euro weniger, als in den zwölf Anträgen gewünscht. Die Verwaltung hat ausgesiebt und die dringlichsten Vorhaben bedacht.

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind darin begründet, dass der Kiebitzer SV, der Heimatverein Jahna und der Schrebitzer Heimatverein ihre Vereinshäuser an das Netz des Abwasserzweckverbandes (AZV) anschließen müssen, was die Gemeinde allein mit 7830 Euro bezuschusst. 2018 werden dafür voraussichtlich noch einmal 3500 Euro fällig.

Neben den drei Genannten profitieren nach der Zustimmung des Gemeinderates in seiner Sitzung vergangene Woche noch acht weitere Vereine sowie das Kartoffelfest Ostrau von den freiwilligen Zuwendungen. Für die Organisation des Letzteren stellt die Gemeinde 1500 Euro bereit. Dazu kommen übers Jahr verteilt noch Spenden, die die Gemeinde zu diesem Zweck verwendet.

Mit dem Geld aus der Gemeindekasse haben die Vereine alle etwas Bestimmtes vor. Den größten Posten neben den Abwasserzuschüssen erhält der Verein Kulturdenkmal Gasthof Wilder Mann, der 3500 Euro in die behindertengerechte Sanierung des erst 2016 wieder eröffneten Hofs steckt. Gut bedacht wird auch der Schrebitzer Carneval Club mit 2085 Euro, um am Vereinshaus Verbesserungen vorzunehmen.

Die Ostrauer Ortsfeuerwehr nimmt bescheidene 100 Euro, um eine Veranstaltung für ihre Alterskameraden zu organisieren. Der Jugendverein Rittmitz nutzt seine 400 Euro als Zuschuss zu den jährlichen Betriebskosten des Vereinsheims.

Um seine jährliche Ausstellung auf die Beine zu stellen, bekommt der Rassegeflügelzuchtverein 250 Euro. Ähnliches haben die anderen Ostrauer Züchter vor, die des Rassekaninchenzuchtvereins. Sie nutzen die 300 Euro Zuschuss für ihre Schau sowie die Veranstaltung eines Frühlingsfestes. Ein solches will auch der Tierschutzverein Döbeln und Umgebung feiern und erhält dafür 300 Euro. Mit 400 Euro wird der Reitsportverein Noschkowitz bedacht, um sein Reit- und Springturnier auf der heimischen Koppel zu organisieren.

Von Sebastian Fink