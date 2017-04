Lasuv will nur Brücke an Karl-Marx-Straße sanieren

Die ganze Karl-Marx-Straße vom Wilden Mann bis zur Bahnhofstraße hätte Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) am liebsten grundhaft saniert. Das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) will jedoch nur die Brücke über die Kleine Jahna erneuern. Der anliegende Apotheker ist in der Frage zwiegespalten.