Ostrau. Doppelter Grund zur Freude gestern bei den Knirpsen der Ostrauer Kindertagesstätte „Jahnataler Wiesenstrolche“: Zum einen durften auf dem neu gefallenen Schnee einige Rutschpartien am kleinen Spielplatzhang unternommen werden. Zum anderen kam Wolfram Hirsch von den Ostrauer Rassekaninchenzüchtern vorbei und brachte ein dickes, verspätetes Weihnachtsgeschenk mit: Einen Scheck über 150 Euro, die der Verein bei seiner großen Kaninchenschau am 19. und 20. November des vergangenen Jahres mit einem Sonderverkauf eingenommen hatte. „Wir haben etwa 180 Puppenschlüsselanhänger Max und Moritz an Besucher und Eltern verkauft. Ein Teil des Geldes bekommt die Kita. Das soll ein Dankeschön sein, denn die Kinder kommen jedes Jahr als Besucher zu uns“, erklärte Hirsch.

„Wir haben uns sehr gefreut und werden von dem Geld Bälle und Schaufeln für draußen kaufen“, sagte Kita-Leiterin Petra Hüttner. Jedes Jahr am Freitag vor Ausstellungsbeginn besucht sie am Vormittag mit den Krippen- und Kindergartenkindern die Kaninchenschau und am Nachmittag mit den Hortkindern. Für den Verein steckt dabei mehr dahinter als nur ein freundlicher Besuch. „Wir versuchen über die Kinder doch manchmal ein neues Mitglied zu finden für unsere Zucht“, erklärt Hirsch. Trotz der extra angelegten Spendenaktion sei der Verein weiterhin auf seine Sponsoren angewiesen, betonte er.

Derzeit habe der Verein noch 16 Mitglieder, nachdem im Vorjahr eine Züchterin aus Platzgründen ausgetreten sei. Jugendliche sind gar nicht mehr vertreten. „Wir sind dringend auf Nachwuchs angewiesen, gehen darum durch alle Vereine, um Jugendliche zu finden, die vielleicht mit dem Opa oder dem Vati mitgehen“, sagt Hirsch. Zwar kämen immer wieder Kinder und Jugendliche in den Verein, treten aber spätestens mit Lehre oder Studium wieder aus. Danach kämen nur wenige wieder zurück, so der Vereinssprecher.

Aber auch grundsätzlich werde die Kaninchenzucht für Privatleute immer schwieriger. „Es gibt neue Vorschriften – den Dung darf ich nur sechs Monate an einer Stelle liegen lassen, da er sonst ins Grundwasser versickern könnte. Bei einer größeren Rasse entsteht allerhand Mist. Wenn ich meinen 70 Buchten alle zwei Wochen ausmiste, wird ein Pkw-Anhänger voll“, sagt Hirsch. Als Mitarbeiter bei der Ostrauer Agrar AG könne er seinen Dung dort gut loswerden, doch vor allem in Städten gibt es solche Möglichkeiten für Züchter nicht. Auch der Anspruch an die Unterbringung der Langohren ist gestiegen. „Neue Ställe müssen DIN-gerecht sein. Für jede Rasse ist eine Größe vorgeschrieben. Da bekommen Neu-Züchter schnell Platzprobleme“, befürchtet er.

Von Sebastian Fink