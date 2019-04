Ostrau

Die Personalsituation in den beiden Kindertagesstätten in Ostrau und Kiebitz bleibt angespannt. Nachdem mehrere Neueinstellungen im vergangenen Jahr gerade einmal die altersbedingten Abgänge sowie die Erhöhung des Betreuungsschlüssels abdecken konnten, herrsche weiterhin akuter Personalbedarf, sagte Hauptamtsleiterin Antje Zornik während der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Ostrau. „Wir haben seit Oktober drei Erzieherinnen im Beschäftigungsverbot. Für diese sind wir gerade erst dabei Ersatz zu finden. Da sind noch nicht die Kinder abgedeckt, die ungeplant hinzugekommen sind“, erklärte sie.

Dünne Personaldecke

Seitdem die Leitung der Kindertagesstätte altersbedingt von Petra Hüttner auf Andrea Winkler übergegangen ist, seien sieben Krippen- und fünf Kindergartenanmeldungen hinzugekommen, die vorher nicht absehbar waren. Was für die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde ein Segen ist, wird für die Verwaltung immer mehr zur Herausforderung. Zumal auch in diesem Jahr wieder eine langgediente Kollegin in den Ruhestand verabschiedet wird.

Schon im vergangenen Jahr hatte die Kommune sich daher vom Gemeinderat die Zustimmung geholt, kurzfristig Personal einstellen zu dürfen und dieses dann in folgenden Sitzungen vorzustellen. Diesem Anliegen kamen die Räte auch diesmal nach. „Wir bekommen immer wieder Initiativbewerbungen. Außerdem haben wir ein Dauergesuch auf dem Kita-Stellenserver im Internet eingestellt“, sagte Zornik. Und Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) fügte hinzu: „Sofort bei Bekanntwerden von Schwangerschaften müssen wir den Erzieherinnen ein Beschäftigungsverbot ausstellen wegen der Infektionsgefahr in den Kitas.“

Entspannung in Aussicht

Rätin Heike Grundmann bekräftigte das Ansinnen der Verwaltung. „Man muss schnell sein, wenn man gute Leute haben will“, sagte sie. Zugleich erhielt sie vom Bürgermeister die Rückversicherung, dass alle Neueinstellungen zunächst befristet vorgenommen werden. Zudem werden weiterhin die so genannten Flex-Verträge genutzt, bei denen die Regelwochenarbeitszeit nach Bedarf erhöht oder gesenkt werden kann. In den letzten Monaten gab es dafür jedoch nur eine Richtung: nach oben. „Wir möchten im Namen der Verwaltung deswegen dem Team in den Kitas ein großes Lob aussprechen. Sie tragen es seit einigen Monaten mit, eine hohe Fluktuation und spontane Erhöhungen der Wochenarbeitsstunden zu erleben“, sagte Zornik. Im Mai soll sich die Lage etwas entspannen, wenn zwei neue Erzieherinnen anfangen. Die Kapazitäten der Kitas seien jedenfalls noch nicht erschöpft, erklärte die Verwaltung. Allein durch den Ausbau in Kiebitz, der noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll, gibt es noch einige Reserven an Plätzen - für Kinder und Erzieher.

Von Sebastian Fink