Ostrauer Linde mit Fäulnis und Pilzbefall

Zuletzt sorgten herabfallende Äste für Ärger: Die Lutherlinde in Ostrau gehört seit dieser Woche ins Geschichtsbuch des Ortes. Vor rund 135 Jahren gepflanzt von engagierten Bürgern, war sie jetzt von Fäulnis und Pilzen befallen. Das Innere des Stammes löste sich bereits auf. An ihrem Standort direkt am Kindergarten Wiesenstrolche wurde sie zur Gefahrenquelle.