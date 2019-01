Ostrau

Müllberge im Wald sind hierzulande leider kein Einzelfall und so geht es im Theaterstück „Müllalarm im Märchenwald!“ auch der Füchsin, dem Wolf, der Häsin, der Bärin, einem Eichhörnchen, der Eule, der Fledermaus und einem Drachenpärchen auf einer eigentlich schönen Lichtung im böhmischen Wald. Fast jede Nacht kommen ruchlose Umweltsünder in den Wald und laden große Tonnen mit allerlei Unrat mitten auf der Lichtung ab.

Zu allem Unglück sind diese auch noch Wilderer, die das Junge der Bärin entführt haben. Das stolze Tier sucht traurig den gesamten Wald nach ihrem Kind ab und animiert die befreundeten Tiere, ihr zu helfen – ohne Erfolg.

Tierische Mülltrennung

Bis eines Tages ein junger Pandabär auf der Lichtung erscheint – geflohen aus dem Tierpark der nahe gelegenen menschlichen Siedlung – und sich über den ganzen Müll im Wald wundert. „Ich habe auf einem Bild mal einen Wald gesehen. So sieht der nicht aus“, meint er. Nach einiger Zeit bei den Menschen kennt er deren Mülltrennungssystem und bringt dieses kurzerhand den anderen Tieren bei.

Ein vorlautes Eichhörnchen legt sich mit der Drachendame an. Quelle: Sven Bartsch

Als in der Nacht die Menschen wieder mit Müll beladen in den Wald kommen, werden sie von Eule, Eichhörnchen und Fledermaus mit gruseligem Toneinsatz derart vergrault, dass sie sich nicht mehr in den Wald trauen. Und weil die Tiere nach Honiggenuss von wütenden Bienen zu einem Bad im nahegelegenen See gezwungen werden, stellt sich schnell heraus, dass der vermeintliche Panda das weiß angemalte Junge der Bärin ist.

Kinder begeistert

Begeistert von den liebevoll gestalteten Kostümen und der tollen Musik von Jan Turek nahmen die Grundschüler aller Klassen das Stück auf. Zum Happy End wollen sie die Mülltrennung in ihrer Schule ab März bringen. „Uns gefällt das auch nicht mit dem Müll an unserer Schule, daher wollen wir es so machen wie die Tiere im Wald“, erklärte Schulleiterin Angela Jurczyk, die den Projekttag Müll organisiert hatte.

Dazu gehörte schon die Vorbereitung im Unterricht, bei der sich herausstellte, dass die meisten Schüler Mülltrennung schon von zu Hause kennen. Dann kam die Theatergruppe Docela velke divadlo (Das ziemlich große Theater) aus dem tschechischen Litvinov in der Turnhalle zum Zug.

Auftritt für Schule kostenlos

Diese hatte Jurczyk über das EU-geförderte Programm „Erde-Wasser-Luft“ nach Ostrau eingeladen. Dadurch war der Auftritt für die Schuler kostenfrei. Bereits im vergangenen Oktober, als Jurczyk noch Leiterin der Waldheimer Grundschule war, holte sie auf selbem Wege das Theater an die Zschopau. Nach dem Stück durften die Viertklässler auf Tablets noch spielerisch üben, welcher Müll in welche Tonne gehört – und in der tschechischsprachigen App gleich die Sprachkenntnisse erweitern..

Joline (l.) und Lilly aus der vierten Klasse übten am Tablet das Müllsortieren in einer Spieleapp. Wird der Müll in die falsche Tonne sortiert, fliegt er im hohen Bogen wieder raus. Quelle: Sebastian Fink

In den Klassenzimmern soll künftig das Altpapier gesammelt werden. Im Gang werden je zwei Behälter für Leichtstoffe (gelb) und Restmüll (schwarz) aufgestellt.

Von Sebastian Fink