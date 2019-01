Ostrau

Aus dem einst kleinen und günstigen Projekt Mini-Soccerfeld an der Grundschule Ostrau ist in nur vier Monaten eine Großinvestition geworden. Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) stellte während der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend die neuen Pläne vor: So wird aus dem knapp 16.000 Euro teuren Vorhaben mit viel Eigenleistung des Bauhofes und einem Hartboden ein fast 43.000 Euro teures Kunstrasenfeld inklusive Planung und Aufbau durch Fachfirmen.

Ein Grund für die Preiserhöhung ist die gewachsene Größe des Feldes – von 13 mal acht auch 15 mal zehn Meter. Dieser Wunsch war von den Gemeinderäten schon im November geäußert worden. Nach dem Abfragen erster Angebote war schnell klar, dass diese Vergrößerung sich beim Preis spürbar auswirken würde.

Keine halben Sachen

Daher entschied die Verwaltung, gleich in ein Feld mit Vollausstattung inklusive Kunstrasen, dem dafür notwendigen wasserdurchlässigen Unterbau und Pflasterumrandung zu investieren. „Wir dachten, wenn schon, dann richtig“, sagte Schilling.

Möglich geworden ist diese Ausweitung des Vorhabens durch eine 80-prozentige Förderung des Leaderbezirks Lommatzscher Pflege. Dort ist das Projekt bereits vorbesprochen. Bis Ende Januar soll nun der Antrag eingereicht werden, damit noch vor beginn der warmen Jahreszeit gebaut werden kann.

Nur ein Viertel des Eigenanteils

Zahlenmäßig bedeutet das, dass für die Kommune nur ein Eigenanteil von knapp 8.600 Euro übrig bleibt. Weil die Gemeinde noch Spenden, unter anderem vom Kinderförderverein, zur Verfügung hat, die sie für das Feld einsetzen kann, fallen letztlich nur knapp 2.600 Euro Kosten an. Zum Vergleich: Bei der ursprünglichen Variante hätte die Kommune fast 10.000 Euro zuschießen müssen.

Neben den finanziellen Vorteilen profitieren vor allem die Schüler von dem verbesserten Feld. Auf dem pflegeleichten Kunstrasen lässt es sich bei jedem Wetter spielen, ohne dass dieser leidet. Eingerahmt wird der Platz von Banden und rund drei Meter hohen Ballfangzäunen, die rund um das Feld reichen. Die Tore sind drei mal zwei Meter groß und bieten zugleich den Zugang zum Feld durch seitlich in die Torrahmen eingelassene Türen.

Räte stimmen zu

Um die Wahrscheinlichkeit der Förderzusage zu erhöhen wurde das Ingenieurbüro Ritter-Müller aus Leipzig für die Planung angefragt. Knapp 1.000 Euro Kosten kommen hier zusammen, die im Gesamtpreis bereits enthalten sind.

Die Gemeinderäte zeigten sich von der Lösung überzeugt. Insgesamt mussten drei Beschlüsse gefasst werden, um den Bau neben dem Beachvolleyballfeld an der Grundschule auf den Weg zu bringen. Zunächst hoben die Verordneten den alten Beschluss für das kleinere Feld auf, um einen neuen Grundsatzbeschluss zum Bau des größeren zu fassen. Zuletzt musste die Planung vergeben werden.

Von Sebastian Fink